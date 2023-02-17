【活力午餐停產】倘學校未能作出時安排　教育局：學校可安排半日面授課

▲ 飯商「活力午餐」停產影響全港逾200間中小學。（資料圖片）

為逾200間中小學供應午膳的「活力午餐」日前爆出食安風波後，下周一、二（20、21日）突然暫停午飯供應，學界及家長連日忙於為學生「撲飯」。教育局今日（17日）就事作出最新回應，稱已提示學校若最終未能作出適切臨時安排，可安排半天面授課堂，以及在另一個半天安排網上學習，但學校應保持校舍開放，以照顧乏人照顧而須留校的學生。

教育局表示，就有關事件，教育局知悉相關學校正按其校本情況制定校本應急措施，包括尋找替代安排等，學校亦須與家長及各持份者充分溝通，以及適切回應家長查詢。

局方提醒學校，若作出臨時特別安排，在可行及合適情況下，亦應盡量參考「學校膳食安排」及「學校膳食安排指引」的相關建議，包括午膳供應商須持有有效牌照和遵守持牌條件，以及學校除了考慮飯盒價格外，應注意所提供的午餐的衞生和營養等。

教育局會繼續留意事件發展，並會為學校提供適切意見，如接獲投訴，教育局會按既定機制跟進。

活力午餐昨日宣布臨時停產，以查找問題根源，各校連忙作應變安排，有學校代訂漢堡包、三文治，亦有改為向供應商母公司集團旗下的大家樂快餐訂飯盒，更有學校更推出「特別午餐」，安排師生到迪欣湖野餐。

教育界立法會議員朱國強亦表示，知悉有學校傾向在飯商停產的2天，只上半天面授課，但校園下午仍然開放；但亦有校長強調不會因為午餐供應問題，而改上半日課。

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責任編輯：馮琪雅