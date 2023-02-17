【行政立法】完善選舉制度後首次立法會春茗　狄志遠：氣氛輕鬆

▲ 立法會今日舉行新春午宴，特首李家超帶領行政會議成員、特區主要官員出席。(曾耀輝攝)

立法會今日舉行新春午宴，特首李家超帶領行政會議成員、特區主要官員出席，是完善選舉制度後，首次立法會春茗。唯一非建制派、新思維立法會議員狄志遠形容，午宴氣氛輕鬆，惟認為時間不夠長，若有機會與其他枱的官員交流更好。

立法會今日舉行新春午宴，李家超、司局長、行政會議成員、立法會議員等逾200人出席，人數為歷來新高。狄志遠形容，午宴氣氛輕鬆，惟時間不夠長，沒有機會與其他枱的官員交流。他指，本來打算找保安局官員或警務處處長蕭澤頤，了解反修例案件調查情況，因蕭澤頤曾向他指最遲今個月內作出決定，是否檢控、銷案、或需要更多時間調查，現在已經是月中。

與狄志遠同枱的有教育局常任秘書長李美嫦，狄志遠指，自己有與對方討論教育事宜，指教育界面對教師移民潮，今個學年起全面推行國安教育，冀局方予時間學校消化，不要再有大變動。



另外，民建聯立法會議員郭玲麗就透露，與她同枱的有保安局署理局長卓孝業，席間笑稱卓為「一日局長」，因保安局局長鄧炳強只離港一天。她指，席間卓孝業有解釋到，為何派往土耳其地震災區救援，特區救援隊衣服背面印有「USAR」，其實是坍塌搜救專隊(Urban Search And Rescue Team)的簡稱。

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記者：區綽彥