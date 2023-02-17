【港大禁ChatGPT請槍】中大下周定政策　中小學界倡反思抄寫功課價值

▲ 中文大學表示，相關委員會將於下周開會審視情況並制定政策。（資料圖片）

人工智能（AI）聊天機械人「ChatGPT」掀起全球熱話，但亦引發學生利用AI自動生成內容交功課的隱憂。早前已有外國大學研究反制「ChatGPT請槍」，本港方面，香港大學今日（17日）率先宣布，禁止學生利用ChatGPT交功課或進行評估等，違規有機會被視為抄襲（plagiarism）行為處理；中文大學亦將於下周開會制定政策；另有中小學界人士採觀望態度。

港大副校長（教學）何立仁今向師生發郵，宣布禁止學生在所有課堂、課程作業和評估使用ChatGPT或其他AI工具；如需使用，必須事先獲得有關課程導師書面同意豁免，否則會被視為「潛在抄襲」行為。除頒布相關臨時措施，港大亦會研究AI工具使用對教與學的影響，長遠提出相應措施。詳情即看：【下一頁】

至於其他資助大學，中大稱已成立相關委員會，將於下周開會審視情況並制定適用政策；科技大學說，留意最近有海外及本地高等院校發出相關指引，科大會繼續密切留意AI對學術及研究工作可能產生的影響，適時檢討。浸會大學稱，會不時審視評估學生學習成效方式，同時期望及促進學生善用科技進行學術探究和創作；城市大學則說需時研究，暫未有定案；教育大學表示，絕不容忍任何有違學術誠信的行為，一經發現定必嚴肅處理。

中大工程學院副院長（外務）、系統工程與工程管理學系教授黃錦輝向本報表示，大學生交論文「請槍」情況時有發生，他認為利用AI「抄襲」跟人手請槍同等嚴重，倘學生利用「AI請槍」便無法培養閱讀、分析及寫作等能力。他表明支持港大做法，相信其他大學以至中小學界也會考慮禁制學生用ChatGPT，又指外國已研發系統偵測利用ChatGPT生成內容。

中小學界：難完全禁絕 暫觀望

在中小學界，推動科技教育的私立德萃幼稚園部及小學部總校長朱子穎指，其學校仍要再觀望應對，但由於將來AI應用定必更廣泛，估計難以完全禁絕學生使用AI工具。他分享自己過去兩個月親身試用經驗，ChatGPT除了有助文書處理，甚至教材製作也更省時，「40條數學分母加法題目，一、兩秒就做好」，甚至可以透過向ChatGPT提供自己的觀點錄音資料，為他「代筆」寫專欄，若已加入個人想法，相信也能避過外國研發的偵測工具「GPTZero」。

至於學生層面，朱子穎指高中生考公開試都是「Closed Book」，「即使用GPT做到功課，但考唔到試」，故相信影響不大，而初小學習階段主要是訓練小肌肉，「相信有冇GPT都無關係」。他比較關注高中及初小學生的心智發展未成熟，會受到較大影響，「仲未知咩係啱定錯，語言系統未發展好，如果照抄功課，缺乏學習融會貫通。」惟他指出，AI經過許多國家及機構，花上大量時間研究，已經發展成熟，認為中小學界更應擁抱科技，例如考慮更著重小組或實驗的學習模式，令學生知識更牢固，「學校係咪更加適時檢視功課，搬字過紙嘅功課要被取代？」

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記者：馮琪雅