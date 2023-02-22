【慳水惹禍】港女為慳水用抽濕機積水抹梳化　致毛囊發炎醫生警告嚴重可致命

▲ 港女為慳水用抽濕機積水抹梳化，致毛囊發炎醫生警告嚴重可致命。

春天即將來臨，不少家庭都開始使用抽濕機，但抽出來的積水切勿胡亂重用，否則隨時得不償失！皮膚科專科醫生胡惠福接受TOPick訪問，分享曾有女病患因為想慳水，於是將抽濕機抽出來的積水用來抹梳化，但未幾竟發現身體出現紅疹、發癢等症狀，求醫後證實為毛囊發炎，懷疑為積水內含細菌，再由梳化傳到皮膚所致。

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胡惠福表示，該名女病患本身有濕疹，身上帶有抓破的傷口，由於免疫力較一般人弱，故皮膚一旦接觸到受細菌感染的物件時，便很容易引發軒然大波，毛囊發炎只屬其中一種概況。他指更差的情況，甚至有機會感染退伍軍人桿菌，患者有機會因此引發肺炎從而死亡，免疫力較弱的人士，如長者及糖尿病患者，亦屬高危感染一族。

對於抽濕機水含菌量是否大過廁所板？胡惠福進一步解釋，指抽濕機積水愈久，滋生細菌，出現真菌的機會便愈高，除了抹梳化，其實抹窗及拖地亦具有相同感染風險，因此積水一般不建議市民循環使用，極其量只能用於沖廁。

▲ 皮膚科專科醫生胡惠福

抽濕機清潔

抽濕機的原理是把空氣吸入機內，然後用冷凝的方法抽走空氣中的水份，再把乾燥的空氣排出，改善空氣濕度，而被抽出的水份就會流入儲水箱。不過，很多人會忽略儲水箱的清潔，以為只要倒走水箱內的積水就足夠。

有業內人士指，其實儲水箱的衛生情況都需要注意，因積藏的水份會令水箱發霉，可影響抽濕機運作。因此在每次抽濕後，大家要把積水倒走，再用清水清洗，待晾乾才放入抽濕機，有需要的話，使用1:99稀釋漂白水清潔即可。

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責任編輯：羅嘉欣