【超市情報】惠康買滿$50抽獎贏逾7,000份獎品　4大條件可享多一次抽獎機會

▲ 惠康買滿$50抽獎贏逾7,000份獎品，4大條件可享多一次抽獎機會。（惠康提供）

今期超級市場及個人護理店推出多項優惠，包括惠康指定即食麵/零食/罐頭，$60任選3件；日本空運熊本縣熊紅/戀稔士多啤梨250克 $99/2包，平均 $49.5/包。萬寧健康產品買滿$388更贈送$50供應商現金券1張，只限三日。7-Eleven維他奶豆奶 / 麥精豆奶480毫升膠樽裝／維他檸檬茶 ／菊花茶／錫蘭檸檬茶500毫升膠樽裝一支$7.5。

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惠康優惠：

至慳至抵價（優惠期： 17/2/2023 - 23/2/2023）

指定即食麵/零食/罐頭，$60任選3件

買雞蛋/ 奶製品/ 冷凍飲品滿$40，送豆漿

電視推介

無激素歐洲優質雞中翼1公斤裝 $45/包（優惠期： 17/2/2023 - 23/2/2023）

日本青森縣珍寶王林蘋果， $33.8/個，平均 $11.3/個 （優惠期： 17/2/2023 - 23/2/2023）

日本空運熊本縣熊紅/戀稔士多啤梨250克 $99/2包，平均 $49.5/包（優惠期： 17/2/2023 - 19/2/2023，只限3天）

香蕉 $4.9/磅（優惠期： 17/2/2023 - 19/2/2023，只限3天）

凡消費滿$50，即可參加吃喝玩樂大抽獎，超過7,000份獎品，購買以下產品及其他指定產品可享多一次抽獎機會。（優惠期： 17/2/2023 - 23/2/2023）

買6盒史雲生清雞湯，送總值$39禮品！

好運牌特選優質香米8公斤，$86.9

Haagen-Dazs 精選家庭裝雪糕，$49/盒

買2支傑卡斯/佐治雲咸餐酒，送有汽檸檬茶

萬寧優惠：（優惠期： 17/2/2023 - 23/2/2023）

多款女性衛生護理、萬寧自家品牌保健及沐浴產品正推出買1送1優惠。健康產品買滿$388更贈送$50供應商現金券1張，只限三日。

指定女性衛生護理產品買1送1

指定萬寧自家品牌保健產品買1送1

指定沐浴產品買1送1

指定ORAL-B口腔護理產品買1送1

指定身體潤膚及手部護理產品買1送1

指定唇部護理產品買1送1

指定萬寧自家品牌掃類美妝工具買1送1

指定頭髮護理／口腔護理產品買1送1

健康產品單一發票買滿 $388送 $50供應商現金券1張（只限2月17日至19日，送完即止〕

上述買1送1優惠，以價錢較低的一件免費，不包括出位價、試用裝及換購價產品。

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7-Eleven優惠：

【$11/件】能多益餅乾三塊裝 （優惠期：15/2/2023 – 21/2/2023）

【$11/件】能多益餅乾三塊裝 （優惠期：15/2/2023 – 21/2/2023） 【$7.5/支】維他奶豆奶 / 麥精豆奶480毫升膠樽裝／維他檸檬茶 ／菊花茶／錫蘭檸檬茶500毫升膠樽裝（優惠期：15/2/2023 – 21/2/2023）

【$33/ 3罐】藍妹啤酒500毫升大罐裝（優惠期：15/2/2023 – 21/2/2023）

【$72/6件】樂天涼快沙冰／'爽''冰凍甜品杯／雪見大福雪米糍／宮田雪糕筒／固力果巨型甜筒 （各款） （優惠期：17/2/2023 – 21/2/2023）

【$48/4件】小島屋榴槤／沖繩海鹽／乳酸／豆腐雪糕 （不包括豆腐親子系列） （優惠期：17/2/2023 – 21/2/2023）

優惠詳情：

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責任編輯：陳麗娜