【非禮慣犯】知名攝影師涉非禮被捕　東張梁敏巧爆曾被邀拍照勁驚險

▲ 好彩梁敏巧冇中招！

TVB資訊節目《東張西望》早前揭發一名業界知名攝影師G先生（化名），於私影期間疑非禮及拍攝女模特兒的走光照，引起全城熱話！

涉事攝影師在日前以涉嫌非禮及非法拍攝私密部位被捕，而自2015年起與G先生合作的林先生，並在《東張西望》內揭發對方更多惡行，並大爆對方並非首次因涉嫌非禮被捕，更曾試過觸摸別人的另一半臀部被捕，可見是慣犯。

【東張西望】梁敏巧遇變態佬跟蹤 Maggie被不明液體射中：覺得好嘔心

G先生行為奇怪 不少明星明星中招

林先生於2015年認識G先生，跟對方合作時發現他行為非常奇怪：「每次叫佢報價都會問我有冇靚女模特兒，Send啲模特兒卡畀佢，就由佢主導去揀。佢私下拎咗模特兒嘅contact，然後叫個模特兒另外搵一日上佢studio度影，仲建議女模特兒除衫影。」

不但是模特兒，原來還有不少明星和明星均「中招」：「之前佢摸過一啲女明星，影相時摸過人哋個胸。有個女明星係港姐嚟，換衫時就唔覺意觸碰到女藝人個胸部。」

他續說：「另外一個出名嘅模特兒都有上過佢studio影過半裸照片，但之後好激氣，喺朋友群組講受到佢性騷擾。G先生叫個模特兒『坐喺度，雙手護住個胸』，唔知點解佢走去個女仔後面攬住佢條腰。佢（G先生）見到啲女星又愈企愈埋，袁小姐走嚟問我『呢個你個Friend？可唔可以叫佢行開啲？』」

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梁敏巧爆曾受邀

就連《東張西望》主持之一梁敏巧亦爆曾收過對方邀請拍照，她受訪時透露去年6月收到來自G先生社交平台訊息，指對方想拍一些啲Beauty and Fashion的相，放在其作品集，但最後因夾不到時間就沒有拍攝。

她續說：「後來有相熟攝影師同我講，有聽過呢個攝影師相關經歷，聽完嗰下覺得好彩嗰時冇應承，冇去影到。」

東張女神

梁敏巧於2019年參加《香港小姐競選》入行，隨後加入兒童節目《Think Big天地》及《東張西望》做主持並曾在劇集《愛·回家之開心速遞》、《換命真相》和《飛虎3壯志英雄》等客串。

而她不時在網上分享生活點滴派福利，故有「東張女神」之稱。

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