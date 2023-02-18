【急性血癌】26歲男子洗澡發現胸口有紫斑　求醫證患血癌只餘下3周壽命

▲ 洗澡發現胸口突現紫斑，26歲男求醫證患血癌。

心口無故出現斑塊時切勿掉以輕心！北愛爾蘭熱衷於戶外運動的27歲男子Harry Simpson，去年突然發現自己的胸口冒出「紫色斑點」，但未有太在意，繼續作出高難度的登山挑戰。但期間，他感到身體身體出現狀況，不但心跳加速、而且呼吸困難，求醫後竟揭發自己患上急性血癌，醫生更指「最多只能活3個禮拜」。

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據外國傳媒報導，2月Harry 去年2月在杜拜旅遊時，在酒店洗澡時已留意到胸口無故地長出一些紫色斑點，由於不感痛楚，他當下未有為意，繼續行程，更安排了跳傘、水上摩托車等刺激活動，慶祝自己生日。不過，他其後漸發現自己的體力大不如前，如去健身室做運動時，很快便氣喘吁吁，曾因此求醫，不過醫生當時只認為是病毒感染，只處方抗生素了事。

服藥2周後，Harry以為身體已無大礙，於是便挑戰攀爬愛爾蘭的最高山峰，惟期間卻感覺到不對勁，心臟發瘋似的狂跳，伴隨著嚴重的呼吸困難。他於是再次就醫，經仔細檢查，證實罹患「急性淋巴性血癌」，醫生更告知估計他生命只剩下短短3個禮拜。

不過，慶幸一向勇於挑戰的Harry未有氣餒，反而於接下來的日子，積極抗癌；不接受化療及骨髓移值，情況亦大為好轉，目前癌症並未再次復發，並成功過渡27歲的生日。

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責任編輯：羅嘉欣