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【霸氣護航】38歲女兒與渣男分手被追問戀情 爸爸霸氣護航：我養她一輩子

親子 11:17 2023/02/18

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熱門 活力午餐 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 毒舌大狀 超市大搜查 想見你 兒童疫苗 李啟言

爸爸霸氣為女兒護航。

子女年紀大了仍不結婚，或許有些爸爸媽媽會很焦急。馬來西亞一名38歲的女子分手後，經常被三姑六婆追問何時在拍拖結婚，她每次被追問的時候不堪煩擾，但她感激有個開明的爸爸，每次在她被親戚追問的時候，總會挺身而出為她護航解圍，非常窩心。

該名38歲的女子自己向傳媒投稿，指自己今年已經38歲是別人口中的大齡剩女，但她並非梳起不嫁。她說，自己曾經談過一段長達4年的愛情馬拉松，雙方本來已經到達談婚論嫁的階段，但前男友卻以她不體貼入微、亂發脾氣，甚至指責她無法照顧好家庭等理由，狠心地向她提出分手。

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她原本以為是自己的性格出現問題，分手後仍盡心盡力去修補這段關係，希望能挽回二人的感情。直至分手一年後，她才知道分手的真相是因為男友出軌，形容自己很傻。

我才驚覺他劈腿公司的女同事，才想要結束跟我的這段感情。

受過情傷後，她沒有再開展下段新感情，過上此後便過著單身生活。不過，每次過時過節參與家庭聚會時，她例牌被親戚追問何時新戀情，更說她「一把年紀還靠家人照顧」，慶幸爸爸護女心切，聽到親戚向女兒畔攻時，即霸氣解圍:

她是我女兒，她嫁不出去，我養她一輩子！

女兒更勸請長輩們不要為她感情生活操心，

我不談戀愛，妨礙到你們嗎?憑什麼干擾我的生活?

帖文一出即吸引網民熱議，紛紛表示這只是長輩們對晚輩的關心，與其要求長輩收口，不如自己調整心態，更何況她有一位痛錫她的父親。而大部分網民表示感同身受，最重要一個人也可以活得精彩，不要太在意別人評論，免得辛苦自己。

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責任編輯︰王明芳

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