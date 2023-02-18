【航空樞紐】香港東莞敲定海空貨物聯運發展　當局料貨物通關時間省三分之一

▲ 香港東莞敲定發展海空貨物聯運，林世雄料貨物通關時間省三分之一（林世雄網誌圖片）

運輸及物流局局長林世雄表示，香港與東莞合作發展海空貨物聯運，預料兩地貨物處理時間可節省約三分之一，營運成本可減少約50%。

林世雄今（18日）在網誌提到，香港國際機場去年處理約420萬公噸的貨運及航空郵件。以貨物重量計算，香港國際機場處理的貨物佔香港總貨物量約百分之二；按貨值計算，則佔本港進出口貿易額超過4成，為本地經濟帶來重大貢獻。

為鞏固及提升香港作為國際航空樞紐的地位，香港機場管理局繼去年底與珠海市政府簽訂合作諒解備忘錄，聯手發展空、陸運直通客運服務、國際航空貨運業務等，日前，機管局又與東莞市政府簽署框架協議，落實和促進兩地之間「海空貨物聯運」模式的長遠發展。

林世雄解釋，「海空貨物聯運」可令內地的貨物經水路運往香港國際機場，然後用空運模式將貨物運往世界各地，期間進行「一站式」航空安檢和清關，簡化通關手續。

在「海空貨物聯運」模式下，內地出口貨物可於東莞的「香港國際機場物流園」內預先完成航空安檢、裝箱或打板及收貨，然後以符合香港空運貨物保安的方式，在嚴密監管下無縫地運抵香港國際機場管制區內的「空側海空聯運貨運碼頭」，最快只需2.5小時內的船程，無須重複安檢程序便直接轉運到世界各地。外國的空運貨物亦可套用上述相反路線，經香港進口內地不同省市。

林世雄預計整個「香港國際機場物流園」和「空側海空聯運貨運碼頭」可於 2025年投入運作。當物流園及新模式全面運作後，預期營運成本可減少約50%，貨物處理時間亦可節省約三分之一。相關的先導計劃已於2021年年底展開，一直運作暢順。

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責任編輯：陳麗娜