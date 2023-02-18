【正能量】照顧患癌爸爸無暇兼顧學業 20歲男生重讀高中：不感到羞恥

▲ 陳蔚迪決定回到校園重讀高二課程。

活到老，讀到老，20歲重讀高中絕不失禮！新加坡現年20歲男生陳蔚迪，爸爸在他高一時被診斷出患上胰腺癌，他為減輕媽媽負擔兼顧家庭及課業，豈料爸爸敵不過癌魔病逝，連串打擊令他的學業成績大受影響，他在老師的鼓勵下決定重返學園重讀高中課程。

綜合新加坡傳媒報道，現年20歲的陳蔚迪，中學畢業後考入新加坡裕廊先驅初級學院讀高一，身為家中頂梁柱的爸爸卻在那年診斷患有胰腺癌第3期，全家的生活從此發生改變。

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陳蔚迪身為家中的長子，他不忍媽媽獨力支撐起家庭經濟收入，他決心肩負起為媽媽分擔照顧家庭的責任。高中的學業非常繁忙，他既要應付繁重的功課，又要幫忙照顧弟弟妹妹，還要為爸爸的病情而奔波，最大的煩惱還要理會家中的財政負擔，結果爸爸仍然不敵癌魔離世，令他大受打擊，學業成績大受影響，限制了報讀大學的資格。

他在老師的鼓勵下決定重返校園讀高中，他坦言家中親友得悉他重讀高中後，擔心他辛苦勸他改報私立大學，但他不想加重家中負擔。

若我重讀一年，我會考到更好的成績，未來有更多的選擇。

問到重讀是否會感到羞恥，他坦言覺得更有衝勁

決定重讀一年，我不感到羞恥，反而覺得更有沖勁。想到將來能更好的為家人貢獻，也讓我有更大的滿足感。

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責任編輯︰王明芳