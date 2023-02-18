【廿四節氣】雨水是養生好時機 中醫爸爸教兩款食療助全家健胃去濕

▲ 二十四節氣雨水，中醫推介調理腸胃食譜。

2月19日是24節氣中的「雨水」，初春節氣之一，空氣濕潤，是養生的好時機。康河中醫診所顧問中醫師古鎧綸指「雨水」時節有一類食物不宜吃，免加重腸胃負擔， 同時推介兩款款食譜，讓一家大細可以調理腸胃。

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古鎧綸醫師指，對於調養臟腑而言，應當首先調理脾胃。

所謂「起居有常，勞逸結合，順應自然」，令小孩子成長中按照節奏，定立動靜結合的生活習慣，順應生理時鐘睡眠，按氣候改變作出調整，就可以保持健康。

雨水時節的飲食應以易消化、利濕為宜，而味濃、滋膩的食物儘量少吃。體質較虛弱的小孩子，選擇平補的食材就最合適不過了。

他特別向大家推薦以下3款食材：

薏米：利濕常用的食材，亦有健脾開胃的作用，入饌咸甜皆宜；

淮山：健脾祛濕的食材，有健脾止瀉的功效，對易腸胃泄瀉尤其見效；

芫荽：常用的調味食材，辛散的氣味，亦有助除濕。

「雨水」飲食注意:

忌多吃糯米：春季忌吃不易消化的食物，如糯米，甜品等，因為會加重胃腸負擔，易導致積滯及釀生痰濕，出現胸悶痰多等症。糯米雖然美味，但多吃不利健康。

忌凍飲:易生濕傷脾胃，春天還是少飲為宜。



適合一家大細在「雨水」自製食療推介:

淮山薏米粥



[材料]: 小米半杯，薏米、淮山各 30克，去核紅棗 5顆 。

[調料]: 蜂蜜適量。

[做法]:

1.小米、薏米、淮山、紅棗洗淨，泡軟備用；

2. 將上述材料加入適量清水，一同放入鍋中，先武火煮滾約5分鐘，調至小火再煮成粥狀約半小時至45分鐘，最合加入少量蜂蜜調味即可。

保健功效: 小米、薏米、山藥、紅棗都可健脾胃、化濕濁，適合雨水節氣食用。

香芹牛肉

[材料]:

牛肉片250克，香芹 150克，芫荽適量。

[調料]:

生粉水 適量、鹽3克、蠔油 少許、生抽 少許。

[做法]:

1. 牛肉片洗淨先用蠔油簡單醃製1小時，香芹芫荽洗淨切段。

2. 熱鑊涼油，加入牛肉、香芹炒熟

3. 以生粉水，加入少量鹽、生抽，蠔油，一併加入已爆炒的牛肉中

4. 最後加入芫荽即成。

保健功效: 牛肉味甘性平，有補脾胃、益氣血、強筋骨、消水腫的功效，營養豐富，含蛋白質、脂肪、鐵質等。香芹芫荽，可健胃、除濕利尿，適合雨水節氣食用。

*以上資料只供參考，每個人體質不同，如有疑問，請諮詢註冊中醫師為宜。

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責任編輯︰許珞珩