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【缺德行為】商場垃圾桶當馬桶 屯門大媽抱小童如廁被街坊炮轟

親子 12:46 2023/02/18

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熱門 活力午餐 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 毒舌大狀 超市大搜查 想見你 兒童疫苗 李啟言

屯門大媽將垃圾桶當馬桶。

肚痛要去廁所是常識吧！屯門有街坊路過屯門市廣場時，見到一名大媽抱起小童，疑似將商場垃圾桶當馬桶，他拍下相片並放上facebook專頁「真•屯門友」，並留言「回復正常」。不少街坊對大媽的行為表示不解，指屯門市廣場廁所數目多，行多幾步就有，炮轟大媽行為令人不齒。

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從屯門街坊上傳到fb專頁的相片可見，一名身穿紫色衣服的大媽，大庭廣眾下抱起一名小童，讓小童坐在垃圾桶邊，由於小童光着屁股，令人推測應該是解決大小便問題。不少街坊留言指，涉事商場是屯門市廣場，指商場内廁所數目多，批評大媽的行為非常缺德。

有街坊更指出，大媽抱小童如廁的地點，不遠處已經有商場洗手間，「後面已經係廁所！」、「轉彎就有廁所啦」；也有網民指，自從通關多了游客後，不文明的現象越來越多，感嘆香港真的「復常」。

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責任編輯︰王明芳

 

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