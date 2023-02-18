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【大便習慣】腸躁症男子求早上如廁妙法　 網民推介兩款飲品「一飲即瀉」

健康 15:10 2023/02/18

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熱門 活力午餐 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 毒舌大狀 超市大搜查 想見你 兒童疫苗 李啟言

腸躁症男求早上大便方法　網民推介兩款飲品: 一用即瀉

早上起床大便是理想的如廁習慣，卻不是人人可做到！有男子坦言為了養成這早上大便的習慣，已經無所不用，包括喝水、吃蔬菜、乳酪、按摩肚...惟最後均以失敗告終，遂網上請教網民意見。帖文曝光後，隨即引來熱議，大多人均留言建議事主可試兩種飲品，如凍奶或手沖咖啡，指一飲「屎馬上滾出來」。

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事主在「PTT」發文表示，自己已經試過了很多方法，例如早上喝500cc水、散步30分鐘，吃很多早餐去擠壓腸道、用免治馬桶充肛門，以及按摩肚子等。食材方面，他亦已經非常健康，如吃益生菌、自製優格、高纖蔬菜，只是還未試吃洋車前子這種等於瀉藥的東西。

惟以上種種方法，均未能成功令他早上排便，最終均是「幾乎都是莫名其妙腸躁症就衝廁所」。事主坦言因此非常困擾，又指自己大便都很細，又會黏馬桶，懷疑為大腸癌先兆。

帖文一出，不少熱心網民均力推兩大飲品，即大冰奶或黑咖啡，笑稱飲完就可以飛奔廁所，「認真推～大冰奶或黑咖啡」、「起床一杯300cc手沖咖啡，屎馬上滾出來」。不過，有網民亦認真建議事主可嘗試「喝溫開水，腹式呼吸，馬桶起立坐下」、「吃飯的時候油脂不能太少，記得要吃健康的油」、「身體反應的訓練是要用姿勢去固定養成，你想用食物訓練排便，就要固定時間讓身體喚醒」。

早上飲凍奶茶容易腹瀉

早上飲凍奶茶容易腹瀉是有根據的，台灣衞福部食藥署曾發文分析，由於茶葉中含有單寧酸，學理上單寧酸容易與鮮奶中的蛋白質凝結成塊，因此茶與鮮奶同時飲用後就不易被消化吸收，造成腸胃不適，甚至引發腸絞痛。署方建議，早上儘量避免飲用凍奶茶，一方面可減少攝入大量脂肪或乳醣，另一方面可減少冰塊刺激腸胃。

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責任編輯：羅嘉欣

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