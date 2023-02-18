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【演唱會】MIRROR演唱會疑另覓新場開騷　李克勤闊別6年再踏紅館　

娛樂 13:07 2023/02/18

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熱門 活力午餐 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 毒舌大狀 超市大搜查 想見你 兒童疫苗 李啟言

好多演場會睇呀！

香港疫情逐漸緩和，一班歌手踴躍輪住開騷，包括歌神陳奕迅、張敬軒、林家謙、周國賢、鄭伊健、梁詠琪、楊千嬅、天王黎明以及MC張天賦等。 

而且，紅館檔期更加爭崩頭，有指人氣男團MIRROR也密謀年底進行補場，也有可能由紅館轉去戶外場地開騷。

【MIRROR】MakerVille疑為12子拍《全民造星》電影版　MIRROR全員殺入影壇「爭冠軍」

MIRROR年底補場

MIRROR自去年7月底首個紅館演唱會進行期間發生嚴重事故，餘下的場次隨即被腰斬，雖然一直有指他們密謀會進行補場，不過MIRROR成員出席活動時都指交給公司處理。

但有消息指他們已計劃決定今年底可以補場，但因其主辦單位暫時被禁租用康文署場地，有指MIRROR可能棄紅館，轉移於其他場地開騷，相信到時又必定會引起一番搶飛潮！

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李克勤相隔6年再度紅館開騷  各歌手入紙搶檔期

另外，除了MIRROR外，據知李克勤亦落實今年5月假紅館與香港管弦樂團攜手舉行演唱會，亦是其闊別紅館6年後再度開騷。

至於由譚詠麟、鍾鎮濤為首的溫拿樂隊也成功取得紅館檔期，有指天后容祖兒、台灣天后蔡依林、以及張惠妹等也相繼入紙搶檔期。

原本組合Twins亦計劃5或6月開個唱，可惜爭不到檔期，而本在紅館舉行處女騷的唱作女歌手AGA，兩度受疫情影響被迫取消後，她再接再厲，其唱片公司已再入紙申請，目標希望在今年內為她圓紅館夢。

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個個月有騷看

紅館下星期將有台灣歌手周興哲開騷，之後還有呂方、鄭欣宜、馮允謙、以及歌神許冠傑等，而除了紅館外，新加坡歌王林俊傑（JJ）、台灣天團五月天、以及亞洲天王周杰倫將分別於3、4、5月來港在中環海濱舉行戶外演唱會，差不多個個月都有騷看，認真熱鬧，生活能夠回復正常，相信大家也很高興。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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