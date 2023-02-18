【春日花卉】維園3.10起設繡球花展　2類人士平日入場可免費參觀

▲ 維園3.10起設繡球花展 2類人士平日入場可免費參觀。（康文署提供）

今年的香港花卉展覽3月10日起在維多利亞公園舉行，大會以「繡麗綻放、幸福滿載」為主題，展出多種顏色的繡球花，成人門票14元，指定四類人士可享7元的入場優惠，3類人士星期一至星期五期間的入場亦可免費參觀或獲成人半價優惠。

花展將於3月10日至19日舉行，為期10天，開放時間為上午9時至晚上9時。大會以「繡麗綻放、幸福滿載」為主題，配合盛開的繡球花，打造出以四季為題的獨特園境。燈光音樂匯演更會於每晚7時30分及8時30分為園林造景打造特別效果。

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繡球花原生於中國和日本，又稱洋繡球、八仙花或紫陽花，屬繡球花科落葉灌木，品種多達數十種。一簇絢麗的繡球花，當中小花密布，聚合成球狀，宛如新娘手握的繡球，洋溢喜氣洋洋的氣氛。繡球花最亮麗奪目的部分是花萼，真正的「花」，是位處中央一粒粒的小花蕾。繡球花碩大亮麗，素來深得各地花迷歡心，在庭院和花壇廣泛栽種，亦可以盆栽種植。

栽種繡球花須留意採用的土壤，花色會因土壤酸鹼度而異。若屬酸性土壤，花色會偏藍；若種在鹼性土壤，則花開粉紅。常見的繡球花有紫色、藍色、粉紅色、紫紅色、白色及青色。花期視乎品種而定，一般於春夏兩季開花。

花展場內除展出繡球花和其他花卉外，更有來自本地、內地和海外機構悉心栽培的盆栽、造型優美的花藝擺設，以及色彩繽紛的園林造景。會場亦設有售賣花卉及園藝產品的銷售攤位。大會在展覽期間同時舉辦多項教育與娛樂並重的活動，適合一家大小參與。

成人門票14元；4至14歲兒童、全日制學生、60歲或以上長者、殘疾人士及其照顧者可享7元的入場優惠。星期一至星期五期間入場，60歲或以上長者、殘疾人士及其照顧者免費參觀，每名殘疾人士只可與一名同行照顧者同享優惠；30人或以上的團體可獲成人半價優惠，惟團員必須一同進場。

有關花展詳情，可瀏覽香港花卉展覽網頁或致電2601 8260查詢。

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責任編輯：陳麗娜