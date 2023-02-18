【公屋分戶】內地女與港男離婚獲公屋分戶 申請前夫與兒子來港被疑假結婚

▲ 近日有網民揭內地女嫁港男後離婚，獲社工跟進後再獲派公屋申請前夫與7歲兒來港團聚。

中港婚姻近年越來越普遍，但當中有多少是真心真意，又有多少是假結婚結果。本港有網民在社交平台上報料指，身邊一名內地女子與港男丈夫離婚後再獲派公屋，隨即接內地前夫及7歲小孩來港團聚，以享盡房屋福利。最離譜是，該名內地女子不滿香港政府政策「不合情理」，只把其7歲子養至18歲，又不會資助讀大學，引來網民熱議，質疑她是部署「假結婚」。

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該名網民日前在Facebook群組「香港公營房屋討論區」中發帖指，身邊一位內地女剛與港人丈夫辦完離婚手續，以「新來港人士」資格尋找政府社工「協助」現已再獲政府分配公屋單位，即與前夫一人有一間公屋住。

這名內地女子離婚後，打算申請其居住內地的前夫及7歲兒子來港「團聚」，方便照顧。雖然樓主未有透露該內地女子是如何獲派公屋單位，但有網民猜測是對方是以「離婚分戶」取得單位，並質疑是早有預謀部署「假結婚騙公屋」。

根據房署「分戶政策」資料指，公屋租戶之家庭成員如出現嚴重且根深柢固的不和，或具其他合理而值得體恤的理由，房署會按其特殊情況作出考慮。惟資料亦指出，原住戶和分拆戶分別都需要接受入息及資產限額審查，如任何一方未能通過，則分戶申請將不獲考慮。

據房署「公屋住戶離婚後的住屋安排」，房署會以靈活方法處理因離婚而產生的住屋問題。當離婚訴訟完結後，承祖人及/或其前配偶應與所屬屋邨之辦事處聯絡，職員會透過面談向有關人士講解房署政策及商討安排。

增加家庭成員

租戶在入住公屋後，若家庭狀況有所變更，必須立即通知所屬屋邨辦事處/分區租約事務管理處，並根據現行政策和程序作出相關的申請，以便更新有關記錄。

擬加入戶籍人士須為香港居民，但無需符合居港滿7年的規定。8類人士在符合所須的條件準則下，可加入戶籍之內，包括新生嬰兒或18歲以下的兒童，其父母均須為戶籍內的認可成員；如父母只有一人為認可成員（包括：鰥夫、寡婦、離婚人士或配偶並非香港居民等），其配偶必須原屬可加戶類別；在成功加戶後（加入戶主的兒女除外），其他成員不得再要求加入配偶或兒女，他們並須於遷出時取消戶籍。

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責任編輯︰王明芳