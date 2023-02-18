【星光背後】黃庭鋒曾被追債到電視城　聘私家偵探追查事件：心情難捱

▲ 黃庭鋒感謝家人支持！

今日(2月18日)由梁泰來主持的《星光背後》，邀得黃庭鋒做嘉賓。曾是英國球會足球青年軍、擁中大體育碩士學位的黃庭鋒接受雷霆881商業一台《星光背後》專訪，節目中，庭鋒剖白為現實放棄足球興趣、為追夢不理母親反對放棄高薪教師一職之外，亦談及2019年突然被不知名人士在電視城外牆上遭漆噴追債一事的打擊。

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力捧小生之一

現年34歲於2016年請辭體育教師轉入TVB做體育節目主持的黃庭鋒，在2018年起先憑多輯《香港原味道》人氣急升獲封「大台男神」，與此同時他開始拍劇備受力捧。

黃庭鋒去年共有五齣劇推出，當中三套包括《美麗戰場》、《超能使者》及《法證先鋒5》均屬台慶劇，他亦因此被喻為新一代上位小生之一。

▲ 黃庭鋒接受《星光背後》訪問。

被人貼街招追債 大受打擊



談及幾年前曾被不知名人士在電視城外牆上以黑色噴漆噴上追討欠債字句，黃庭鋒指當時收到消息時還以為只是拍劇的道具，後來才發現是真的遭人貼街招追討欠債：「當時我心諗邊個咁大整蠱啊！」

那時期庭鋒還在拍攝節目《香港原味道》，一方面要保持狀態調整心情，一方面不斷因為被抹黑而胡思亂想，他直言當時自己的心情的確很難捱，因此跟公司與家人溝通過的情況下選擇報警處理事件。



「當時我係好嬲㗎！點解有人要做呢啲事件呢？」黃庭鋒指自己曾用紙寫下那時接觸過的人，然後回想究竟有沒有得罪過任何人。

▲ 幾年前被人貼街招追債。

曾聘私家偵探追查事件 父母非常擔心

他在節目中亦首揭曾聘私家偵探追查事件：「你都無一個對象可以調查，私家偵探係有個對象先可以追查到㗎嘛！」當時的他直言很徬徨，一直找不到原因，最後警方也調查不到任何原因。

父母在那段時間曾因擔心其人身安全，每晚到家樓下等候自己下班：「好嬲！好無辜！又會好擔心公司點樣睇我，件事都經歷咗差唔多兩個月。」

感情狀況



談及感情狀況以及入行多年未曾傳出緋聞，庭鋒笑言自己比較低調。他說：「目前單身，但都有認識人嘅！」又直言不擔心拍拖會影響事業，「除非你係揀咗個唔適合嘅人！大家價值觀唔同就會影響情緒，所以價值觀好重要！」

除此之外，談及未來對象時，庭鋒表示：「圈外人安全感會多一點，而圈內人可以更容易分享行內的經驗，長遠而言自己希望結識圈外人多啲！」

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