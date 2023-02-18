【成功標準】名校碩士做清潔被批浪費社會資源 母校聲援：成功沒有標準

▲ 二人的人生經歷或母校聲援。

名校畢業的碩士學生肯定前途似錦嗎？内地兩名在華中師範大學畢業的女生彎彎和超超，最近在内地社交網站發布題為《我：畢業5年，存款5000 她：中傳碩士，火鍋店保潔》，講述二人在名校畢業後的現況，由於二人的現況在別人眼中比較失敗，繼而引起了社會關注，甚至連母校也出來聲援，指成功沒有標準。

綜合内地傳媒報道，兩名女生在社交網站上拍片講述畢業後的人生，彎彎在華中師範大學畢業後，5年來換了十多份工作，但銀行存款不到5,000元。至於超超在華中師範大學畢業後，再到中國傳媒大學讀碩士，結果畢業後找工作處處碰釘，她放棄了自己的專業從頭開始學畫畫，最後到火鍋店做清潔工人。

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雖然人生在別人眼中看似失敗，但兩人娓娓道來時卻沒有令人悲觀消沉，她們更形容人生有很多條路，不管往那個方向走都不會是死路。

別人說我們是一手好牌打得稀爛，但掀翻牌桌後，會發現你的選擇還有很多……我感到了從未有過的自由和開闊。

兩人的經歷引起網絡輿論高度關注，有網民更指讀完碩士做火鍋店清潔是浪費社會資源，更質疑如果想做清潔為何要讀大學等。

面對輿論的質疑，二人的母校也特意訪問了二人，更為二人發聲護航。從訪問中，彎彎指家在農村，雖然父母是普通打工仔，但他們對她的要求是健康更重要，讓她選擇自己想做的工作。超超的爸媽也是普通打工仔，爸爸近年也失業，但他們從不施加經濟壓力，自己也比較節儉，沒有物質欲望。

二人表示，畢業後也曾經從事傳媒行業，始終現實與理想不同，甚至感覺到被工作壓搾身體，後來更因為政策問題被辭退。超超形容去火鍋店打工只是過度行階段。

我不覺得去火鍋店打工有什麼丟人，它只是我人生的一個過渡階段而已。

母校：成功沒有標準答案

華中師範大學發表評論說，隨著時代的發展，對於成功的定義早已不是一成不變，更沒有標準答案。成長的過程中，總會遇見許多挫折和遺憾，只要不躺平，就會走出屬於自己的步伐。

她們躺平了嗎？沒有！她們抱怨了嗎？沒有！她們放棄了嗎？沒有！她們有信心嗎？有！我們相信——路雖遠，行則將至；事雖難，做則必成。有的人選擇了人跡更少的那一條路，但只要堅定信念勇於拼搏，那將會是一條理想鍛造之路、一條生命成長之路、一條光明之路。

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責任編輯︰王明芳