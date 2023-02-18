【轉季過敏】春天鼻敏感濕疹常發作　 醫生勸告少吃6類高危誘發食材

▲ 轉季過敏常發作？ 醫生揭6類食材少吃為妙。

春天即將來臨，又是敏感發作的時候！有皮膚科醫生指，體內一種叫組織胺（histamine）的物質原來與過敏症狀大有關係，又提醒本身有過敏症狀的病患儘量避免6類促進組織胺釋放的食物。

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皮膚科醫生吳明穎於Facebook指出，血流內的組織胺越多，過敏就會越嚴重，令症狀出現，如眼睛發紅發癢、鼻塞、流鼻水、鼻子癢、皮膚上出現風疹塊、癢疹等。她又表示除了過敏原，如花粉、海鮮、灰塵、塵蟎、寵物毛等，會刺激肥大細胞釋放出組織胺，食物亦會促進組織胺釋放，當中6類食物更是高危:

朱古力

酒類

部分特定水果（香蕉、番茄、木瓜、草莓、鳳梨、柑橘等）

堅果類

富含咖啡因的飲食

各式加工食品

吳明穎也提醒，人體內的組織胺除了由細胞分泌之外，也有很多是吃進去的。當食物存放時間久或有變質、發酵的情況，組織胺濃度就會飆高。

因此，像是越沉越香的美酒，發酵製成的乳酪、酸菜，或是各式煙燻加工食品等都含有高濃度的組織胺，還有帶殼海鮮、青皮紅肉的魚肉、酪梨、茄子、菠菜、香菇、醋等也都是富含組織胺的食物。

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責任編輯：羅嘉欣