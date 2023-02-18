【易通行】運輸署：約2萬名的士司機未登記　另設司機咭助業界不停車繳費

▲ 運輸署指約2萬名的士司機未登記，另設司機咭助業界不停車繳費。（資料圖片）

政府早前承認宣傳不足，宣布在青沙管制區實施「易通行」不停車繳費服務，延至5月7日清晨5時落實。運輸署長羅淑佩表示，有2.7萬名的士司機已登記「易通行」，下周一兩個新服務站投入運作，加強協助的士業界辦理服務，她認為如向每位的士司機免費派發司機咭，並非最合理地使用公帑，只向活躍司機免費派發亦非最佳做法。

羅淑佩今日（18日）在電視節目表示，她指，現時已有2.7萬名的士司機登記「易通行」，估計餘下1萬多至2萬人仍未登記，當局下周一在上環及荃灣投入運作的兩個服務站，專門為的士業界辦理易通行，呼籲業界前往服務前先行預約。她續稱，署方會研究協助較年長的司機跨越數碼鴻溝的方法。

羅淑佩澄清，5月後並非沒有「易通行」就不能行駛青沙管制區，司機仍可以在14日內補交隧道費，不會有額附加費。

為進一步方便司機過渡至新政策，羅淑佩指，當局亦會提供司機咭供選購，收費120元，令司機在應用程式以外，多一個途徑登記「易通行」。有意見希望政府免費派發司機咭，她指，當局正研究建議的可行性，但認為全港逾20萬人持有的士駕駛執照，其中約4萬人屬活躍司機，如果向每位司機派發，並非最符合使用公帑的原則，又稱只向活躍司機免費派發亦非最佳做法。

香園圍口岸停車位上周爆滿，羅說，政府高層已指示運輸署和地政總署合作，在附近物色地點增加車位，負責管理的政府產業處亦已上調逾期泊車收費，遏止車主超時泊車的情況。

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責任編輯：陳麗娜