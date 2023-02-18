【雨水禁忌】24節氣「雨水」5大養生禁忌 　男士過度行房恐失雄風

▲ 24節氣「雨水」藏5大禁忌 男士行房恐失雄風

2月19日便進入節氣「雨水」，這是24節氣中第2個節氣，意味著立春後冰雪溶化，春回大地。台灣命理師小孟老師過去便曾經於Facebbok分享雨水節氣的「5大禁忌」，更提醒一眾男士們宜避免過度行房，否則隨時出狀況。

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雨水節氣5大禁忌

●不宜吃重口味

雨水到來意味嚴寒不再，因此不宜吃太辛辣的食材與食物，過補的食物也要開始減少。

●少吃油炸燒烤

雨水節氣代表春回大地，氣溫上升，因此不宜吃太多高油脂食物，以免上火，令身體出現便秘。

●切勿減少厚衣服

雖然雨水節氣溫度會逐漸上升，但由於日夜溫差仍大，建議仍需注意保暖，勿太早將厚衫收起。

●男性不宜過度興奮

古人認為雨水節氣常下雨，而雨水會導致周圍濕氣較重，濕氣也容易傷人陽氣，進而使得體質較差的男性頭暈、腰酸背痛，因此過於興奮恐傷到精氣。

●不宜洗太多冷水

雨水節氣仍有忽冷忽熱之狀況，因此年老孩童洗手或洗澡太冷恐傷害筋骨，進而影響筋脈血液循環。

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責任編輯：羅嘉欣