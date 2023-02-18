【過渡房屋】「南昌220」今日起拆遷　將於大埔黃魚灘同類型項目重複使用

▲ 房屋局過渡性房屋專責小組項目總監陳立銘簡介大埔黃魚灘的過渡性房屋項目。（房屋局提供）

全港首個以「組裝合成」建築法興建的過渡性房屋項目「南昌220」今日（18日）開始進行拆遷，模件將遷至位於大埔的另一過渡性房屋項目，以重新裝嵌使用。

位於深水埗南昌街的「南昌220」是全港首個以「組裝合成」建築法興建的鋼結構過渡性房屋，由開始組裝到入伙不到一年時間，而項目組件易於拆遷後重新裝嵌及重複使用。當局指，「組裝合成」建築法進一步提升建築效率，縮短施工時間，亦令工程更環保和安全。

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項目由香港社會服務聯會統籌並委託東華三院營運，樓高4層，共有89個1至3人單位，為輪候公屋最少3年，本身居於不適切住房，或其他急需社區支援的住戶，提供更為適切的居住環境。營運期內（2020年8月至2022年11月）累計協助94個住戶共175人改善生活環境和質素。項目去年11月結束，模件經檢查後，將遷至由九龍樂善堂營運、位於大埔黃魚灘的過渡性房屋項目以重複使用。

政府過去數年大力推動過渡性房屋發展，為有需要的人士提供短期居所。截至今年一月底，政府已覓得土地提供超過2萬個過渡性房屋單位，當中超過6,900個單位已落成；預計2023年底會有另外約9,500個單位落成。

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責任編輯：陳麗娜