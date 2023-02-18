【過渡房屋】「南昌220」今日起拆遷 將於大埔黃魚灘同類型項目重複使用
全港首個以「組裝合成」建築法興建的過渡性房屋項目「南昌220」今日（18日）開始進行拆遷，模件將遷至位於大埔的另一過渡性房屋項目，以重新裝嵌使用。
位於深水埗南昌街的「南昌220」是全港首個以「組裝合成」建築法興建的鋼結構過渡性房屋，由開始組裝到入伙不到一年時間，而項目組件易於拆遷後重新裝嵌及重複使用。當局指，「組裝合成」建築法進一步提升建築效率，縮短施工時間，亦令工程更環保和安全。
項目由香港社會服務聯會統籌並委託東華三院營運，樓高4層，共有89個1至3人單位，為輪候公屋最少3年，本身居於不適切住房，或其他急需社區支援的住戶，提供更為適切的居住環境。營運期內（2020年8月至2022年11月）累計協助94個住戶共175人改善生活環境和質素。項目去年11月結束，模件經檢查後，將遷至由九龍樂善堂營運、位於大埔黃魚灘的過渡性房屋項目以重複使用。
政府過去數年大力推動過渡性房屋發展，為有需要的人士提供短期居所。截至今年一月底，政府已覓得土地提供超過2萬個過渡性房屋單位，當中超過6,900個單位已落成；預計2023年底會有另外約9,500個單位落成。
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責任編輯：陳麗娜