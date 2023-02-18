【湯洛雯妹妹】湯樂瑤三點式上陣派福利　晒深長事業線加腹肌展美好身段【多圖】

▲ 靚湯妹妹好好身材！

湯洛雯（靚湯）的妹妹湯樂瑤（Cassandre）與姐姐一樣，盡得父母的優良基因，同為美女。雖然Cassandre不是圈中人，但皆因她不時在社交網晒美照，成功俘虜不少男士的心。

【姊妹情深】湯洛雯晒合照勸妹別再減肥 湯樂瑤中大畢業學歷身材兼備【多圖】

大晒三點式照片

今日（2月18日）Cassandre再次「出招」，在網上分享身處在泰國的旅行照，相中所見，她三點式上陣，大晒「胸器」又騷出結實腹肌，吸睛度爆燈！難怪令不少網民紛紛讚好，更留言大讚其身材冇得輸！

看到Cassandre一副弗爆身形，相信她必定下了不少苦功，就連靚湯亦曾叫Cassandre不要再減肥，瘦得太誇張，為了保持如此美好身段，真的不容易。

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湯樂瑤有樣有學歷 盼成為KOL

湯洛雯來自演藝世家，叔叔湯鎮業是著名演員，靚湯堂妹湯愛嘉、堂孖弟湯君慈與湯君瑤，全屬高顏值一族。

靚湯的妹妹湯樂瑤不但有樣，同樣學歷兼備。她曾於英國修讀經濟一年，後來回港轉修中大「神科」法律系，是一名高材生。

靚湯亦曾透露妹妹未有興趣入行，反而較有興趣成為KOL，更指妹妹的畫功強勁，而且對美容和時裝甚有興趣，難怪見Cassandre不時出席品牌美容活動。

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