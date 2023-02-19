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【家居安全】潮濕天氣殺到日抽夜抽 　 6大貼士防止抽濕機引發火警

食用安全 11:52 2023/02/19

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熱門 活力午餐 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 毒舌大狀 超市大搜查 想見你 兒童疫苗 李啟言

潮濕天氣殺到日抽夜抽， 6大貼士防止抽濕機引發火警。

春天將到，不少家庭都會出動抽濕機去對抗天氣潮濕，希望避免牆身地板出水，或用以晾乾衣服。但是，使用時，記得注意安全，因過去便不時發生抽濕機電線短路引致火警事故。究竟如何可以抽得安心又放心，便要留意下文6大安全使用貼士了。

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開抽濕機看似非常簡單，但其實稍一不慎隨時釀成火警，因此必須使心小用，尤其一旦有過熱或有奇怪聲響發出，便要立即停用了。

6大抽濕機防火貼士

  • 切勿將會抽濕機放置在浴室內或滴水衣服下面。
  • 抽濕機應擺放在平穩的地方，以免傾側翻倒，造成火警危險。
  • 應獨立接駁一個獨立插頭使用，避免在同一插座插上其他電器或使用拖板。
  • 切勿長時間開著，令機件過熱。外出前應關掉抽濕機電源。
  • 保持出入風口及濕度感應器不受阻擋，定期清洗隔塵網。
  • 抽濕機如有不正常現象，例如盛水器有水溢出，發出異常聲音、異味或過熱等，應立即停止使用。

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責任編輯：羅嘉欣

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