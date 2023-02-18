【循環再造】環團天水圍推塑膠飲品樽回收計劃　每個樽可獲一毫子港元補貼

▲ 環團天水圍推塑膠飲品樽回收計劃，每個樽可獲一毫子港元補貼。（免「廢」暢飲提供）

免「廢」暢飲聯同多間飲品零售商推出「天天樂回收」計劃，向天水圍區內不同地點的清潔員及回收商提供補貼，鼓勵居民將塑膠飲品樽「分開揼」。計劃會向清潔員提供透明藍色膠袋將塑膠飲品樽分類收集。塑膠飲品樽隨後會由回收商打紮送到屯門環保園的回收廠再生處理成「準食品級的rPET薄片」。

今（18日）舉辦「天天樂回收」啟動禮，由可口可樂公司香港及澳門業務總監Ms.Marella Canepa Risso、香港太古可口可樂總經理楊小慧，塑新生有限公司總經理石柏賢，及免「廢」暢飲有限公司總經理司馬文主禮。同場有立法會議員張欣宇及天水圍居民參與。

免「廢」暢飲有限公司總經理司馬文表示，「免「廢」暢飲提供透明藍色膠袋予清潔員使用，透明的膠袋能讓清潔員和回收商一眼辨別出膠袋內回收物是否是塑膠飲品樽，減少回收物受污染。提高透明度亦有助鼓勵市民積極參與回收，計劃同時向清潔員和回收商提供補貼收集和運輸塑膠飲品樽。

可口可樂中國有限公司的MarellaCanepaRisso指，如果回收得宜，包裝物料是一種寶貴的資源。天水圍回收計劃專注於社區膠樽的收集活動，同時旨在培養和推廣良好的回收行為和可持續的生活方式，好讓大家攜手共建一個沒有浪費的世界。

香港太古可口可樂總經理楊小慧補充：作為紮根香港的飲品製造商，公司支持政府實施「塑膠飲料容器及紙包飲品盒生產者責任計劃」，鼓勵天水圍的居民和清潔員一齊參與這個別具經濟效益的回收計劃，這將有助減少塑膠飲品膠樽送到堆填區。

塑新生有限公司總經理石柏賢表示，源頭分類是成功回收塑膠飲品樽再生製成新膠樽的關鍵。塑新生是早前開幕的回收設施，設計上專門回收香港的塑膠飲品樽。

立法會議員張欣宇表示，塑膠污染問題於全球日益嚴重，市民必須携手通力合作減少污染，呼籲天水圍的居民積極參與「天天樂回收」計劃。

DFI零售集團及鴻福堂透過位於天水圍的零售渠道推廣「天天樂回收」計劃，在消費者購物的同時提供回收信息以鼓勵回收，當中包括萬寧藥房、惠康超級市場和7-11便利店，鴻福堂位於天水圍及元朗的分店，以及天水圍區內多間小店同時參與宣傳。

「天天樂回收」所得的主要發現將會為政府及立法會於2023年審議「塑膠飲料容器及紙包飲品盒生產者責任計劃」（PRS），提供政策建議。「天天樂回收」由免「廢」暢飲籌備，免「廢」暢飲是即棄飲品包裝工作小組的倡議，工作小組是由飲料製造商和進口商、廢物處理和回收商、公共機構、零售商和非政府機構所組織的聯盟。工作小組致力將廢棄的飲品包裝減少至70至90%。

「天天樂回收」計劃詳情：

收集目標：224 公噸，大約896萬個膠樽

計劃預算：160萬港元

計劃向清潔員和回收商提供一毫子港元的補貼；必須提供印有免「廢」暢飲的透明藍色膠袋；吉祥物為豎起姆指的塑膠飲品樽。天水圍區內的不同物業的清潔員參與回收。

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責任編輯：陳麗娜