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【劇場速報】《Ko's Coffee的最後一小時》再加開最後4場　觀眾邊看邊吃細味人生

休閒消費 17:30 2023/02/18

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熱門 活力午餐 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 毒舌大狀 超市大搜查 想見你 兒童疫苗 李啟言

兩代舞台發燒友惺惺相惜，於是再合力炮製《Ko&rsquo;s Coffee的最後1小時》。

人稱「Gary哥哥」的譚偉權，是出道超過35年的資深舞台藝術工作者；現年25歲的陳恩碩（Tom），是香港首個本土原創長壽音樂劇《我們的青春日誌》的作曲、作詞、編劇、導演及監製。兩代舞台發燒友惺惺相惜，於是再合力炮製《Ko’s Coffee的最後1小時》，並以難得一見的實體店上演。

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由於以外傳形式，故事承接音樂劇《我們的青春日誌》中的劇情，講述立仁老闆要移民了，經營多年的Ko’s Coffee將會交由初戀情人嚴校長接手，並易名為Yim’s Coffee。在交接前的最後1小時，立仁老闆邀請各方好友聚首一堂，透過多首由現場樂隊伴奏的廣東話流行曲，細訴自己一生，與此同時，出席人士更可以率先試食Yim’s Coffee的Tasting Menu，在悠揚樂韻的陪伴下，細味人生的甜酸苦辣。

監製陳恩碩表示全新的作品《Ko’s Coffee的最後1小時》。這個一人Show由Gary哥哥獨擔大旗，演出多首橫跨80年代至現代、膾炙人口的廣東話流行曲，從而演繹高立仁的一生～而當中，一定有能引發大家共鳴的地方。

上星期的預演大獲好評，喜歡現場演出、喜歡廣東話流行曲、喜歡《我們的青春日誌》的朋友萬勿錯過。預售開賣半天，所有場次火速爆滿，加開至6場演出，亦旋即售罄。現徇眾要求加開最後4場，由即日至3月14日逢星期一及二晚上演。

有關《Ko’s Coffee的最後1小時》“Ko’s Bucket List” A Cabaret
編劇／導演／監製：陳恩碩
創作／演出：譚偉權
演出日期：2023年2月13日至3月14日
演出場次：逢星期一及二
演出時間：下午7:15入席；下午7:30開席
演出地點：爆炸戲棚劇場Ko’s Coffee實體店
地址：葵興葵榮路30-34號EDGE地舖
購票：https://www.boomtheatre.com.hk/Ko's%20Coffee%20的最後一小時

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