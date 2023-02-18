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【嫁入豪門】泰國變性人Poyd舉行婚前單身派對　與未婚夫Oak預演婚禮超甜蜜

娛樂 17:53 2023/02/18

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熱門 活力午餐 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 毒舌大狀 超市大搜查 想見你 兒童疫苗 李啟言

二人要永遠幸福！

曾在電影《掃毒》與張家輝激吻的的泰國變性人Poyd，早前宣布與富商男友訂婚，而且是嫁入豪門，獲不少網民送上祝福。日前二人更在曼谷東方文華酒店舉行婚前單身派對，場面感人。

Poyd與未婚夫Oak相識20年，對方是其好友的哥哥，更曾一起讀同一學校，不過二人拍拖卻是約一年前才開始，亦互相見雙方家長。據知，兩人婚禮已定在3月1日舉行。

【嫁入豪門】泰國變性人Poyd與富商男友訂婚　曾演《掃毒》與張家輝激吻

舉行婚前單身派對

隨着大日子愈來愈近，Poyd與Oak日前在曼谷東方文華酒店，趁婚前特別舉行單身派對，邀請一班親朋好友出席，場面熱鬧。

Poyd在社交網分享多張照片，相中所見Poyd與Oak手拖手入場，Oak更輕吻Poyd的額頭，大家又相擁，十足預演婚禮一樣，隔着個Mon都感受到二人的濃濃愛意。

全程見Poyd笑不攏嘴，流露一臉幸福的樣子，不少網民都祝他們要永遠幸福。

二人舉行婚前單身派對。

Poyd在17歲決定變性 

現年36歲，身高 172cm，擁有33、24、36身材的Poyd，被封「最美變性人」。Poyd曾在訪問稱，從小已想做女人，只是在父母面前要一直不感表達真我，到成長後愈來愈抗拒做男人，更稱特別是見在見到自己的生殖器官時：「男性生殖器官，讓我覺得噁心。」

於是，Poyd在17歲決定變性，雖然坦言手術過程十分痛苦︰「但想到可變成女人就很開心，相較之下，一切都值得。」現時Poyd是泰國新生代當紅女演員、歌手，因為參演《掃毒》令她為港人認識。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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