【鋪鋪Poker】楊千嬅爆兒子最叻扮傻　囝囝聽媽媽舊歌學中文

▲ 講到兒子聽自己的舊歌學中文，千嬅都表示莫名奇妙。

由郭偉亮(Eric)、 師兄劉浩龍、陳欣茵(Sonya)、陳若思(Amber)及布樂文(JB)主持的《鋪鋪Poker》。今集嘉賓繼續是天后級人馬楊千嬅。今集楊千嬅的笑聲繼續充斥poker枱，賭局變成清談節目。

【鋪鋪Poker】與郭偉亮+劉浩龍互爆秘密 楊千嬅透露囝囝愛《聲夢2》想當歌手

拒絕與老公玩poker

話題講到千嬅老公丁子高身上，他在圈中素有「遊戲大王」之稱，Sonya問到千嬅會不會同老公同枱玩poker，千嬅釘截鐵話不會：「係就真係大鑊，會變成倫理問題，真係大件事個啲，佢(丁子高)一係話『做咩呀，你仲去』或者『你唔係呀，你大我呀』。」絕對是一個兩難局面，身旁的師兄似乎感同身受，語重心長回了句：「我完全諗到個畫面。」

▲ 千嬅為整晚牌局帶來不少笑聲。

幫囝囝報學校趣事

之後千嬅又講到幫囝囝報學校的趣事，面試當日被外籍面試考官用google搜尋自己，她笑說：「我見到佢喺我面前 google我，因為佢副眼鏡反光睇到。跟住即刻針對我問：『你可以畀到幾多時間，陪小朋友學習？』，我就答係可以隨時隨地，因為佢(囝囝)係我 first priority(首選)。」最後兒子成功入讀。

水瓶座的千嬅喜歡用星座來看人，她說：「可以大概知一個人性格，當然人人都會有唔同。我個仔雙子座，會有自己邏輯，唔會講阿媽唔啱聽，有機會畀媽咪問番嘅嘢。」

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爆囝囝扮細路

千嬅又爆囝囝最叻在自己與老公面前扮細路：「因為見到佢同其他小朋友玩嘅時候，啲樣唔係平時嗰啲樣。當你發現小朋友喺爸爸媽媽面前扮細路，就知道佢已經唔係細路。」

千嬅同時又發現兒子另一秘密，就是聽自己的舊歌：「聽到佢喺房聽我首舊歌《河童》(2001年作品)，佢話學中文喎。唔知點解佢識聽。」

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