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【外傭拐帶】保安通知有陌生男訪客　媽媽查CCTV驚見印傭圖拐走4個月大兒子

育兒經 11:06 2023/02/19

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熱門 活力午餐 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 毒舌大狀 超市大搜查 想見你 兒童疫苗 李啟言

馬來西亞發生外傭拐帶驚魂。

不少在職父母都要聘請外傭來照顧年幼子女，馬來西亞近日就發生外傭拐帶幼童驚魂，有在職媽媽從家中閉路電視發現，印傭準備拐走4個月大的兒子，樓下更有陌生男子接應，慶幸保安及住在樓上的親友協助下，才阻止事件發生。

有育有兩名孩子的馬來西亞媽媽，在社交平台「小紅書」發文，她前日（17日）如常在9時出門載送女兒返學，之後就到公司上班，偶然都會查看家中的閉路電視監督印傭和4個月大兒子的動向。

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直至當日中午12時許，她接獲大廈保安人員來電通知，有訪客尋找名為「Graceria Linda」的女子，她一再確認訪客不是送貨員後，指定保安阻止對方進入。她忽然想起那是她女傭的名字，於是立即查看家中的閉路電視畫面，

結果看到女傭穿上嬰兒孭帶，準備將我兒子抱走。

當時事主嚇得全身發抖，即時致電住在樓上的親友求助，所幸當時升降機操作很慢，女傭來不及下樓，加上親友大聲呼喊，事主同層的鄰居協助攔截女傭。

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從事主發布的照片，可見女傭已經收拾好行李，訪客則是一名駕駛私家車戴墨鏡男子。她感激保安人員工作認真，沒有隨意放行訪客，才讓她的兒子倖免於被拐走。

無論女傭在家中表現得多麼善良、有愛心、貼心、勤勞和單純，我警惕大家不要輕信女傭，不可獨留女傭和孩子在家，否則後果不堪設想。

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責任編輯︰王明芳

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