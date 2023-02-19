【MIRROR成員】教主分享籌備個人品牌感受　Anson Lo：多謝你哋每一位

▲ 「教主」盧瀚霆（Anson Lo）分享籌備個人品牌的感受。

MIRROR成員「教主」盧瀚霆（Anson Lo）的自家時裝品牌ALLOVER於1月27日面世，各款時尚單品一推出已火速售罄，一眾神徒的課金能力十分驚人！

教主在情人節（2月14日）當日，他在尖沙咀海運大廈舉行《ALLOVER OUR FIRST DATE》活動，與神徒們甜蜜聚會。

在昨晚（2月18日），教主於社交平台發布千字文，分享籌備個人品牌的感受，他強調：「我唔會因為任何事情而影響到我一直熱愛嘅演藝事業，可能休息嘅時間的確係會少咗

但上堂學習、岀歌演戲，一定會依舊盡全力去做」。

【MIRROR成員】Anson Lo預告將出跳唱歌 教主謙稱：未有資格做《造星V》導師【有片】

受前輩一番話影響

教主指自己起初籌備個人時尚品牌時，本來是希望低調慢慢上架、只為完成夢想：

Day 1開始籌備自己嘅時尚品牌時

冇諗過會係依家嘅規模

因為本身只係諗住做一啲自己自豪嘅設計同cutting

低調慢慢上架 即使收益多同少

起碼完成咗自己夢想嘅第一步

但聽完一位對我好重要嘅前輩上司同我講嘅一番說話：

「Anson Lo你一係就唔好做，一做就一定要做到最好！」

我就決心要再由頭plan過所有事情

產品嘅種類量、更多唔同嘅設計、

聘請更多專人幫手、PR Planning、

Special Limited Edition、

以至「Our First Date」Public Event。

教主：經常閃過放棄嘅念頭

教主表示籌備品牌時是很辛苦、開會至凌晨，當中又有很多擔憂：「其實喺籌備過程當中的確好辛苦，每日除咗錄新歌、排舞、拍廣告，其餘空檔時間都留哂畀ALLOVER，每次開會七至九小時至凌晨三點、第二日早上七點開工，身體同頭腦都好疲累，每一件設計都須同廠商來回最少五至六次嘅檢查。」

他續指：「拍攝工作中突然要臨時作關鍵性決定，對我呢個一開頭對布料、廠家、尺寸、色板數字、生意係零概念嘅人嚟講，實在係好傷腦筋，好怕質量唔夠好、數量唔夠多、無法滿足到所有人，腦海真係經常閃過放棄嘅念頭，但每次一諗到大家著起我嘅衣物，落力支持我嘅新品牌，我又點可以兒戲，點可以放棄。」

他在自己第一次看到Chapter 1貨品實物時，相當感動：「因為全程參與設計同統籌嘅衣物，終於攞上手摸到，覺得幾個月成team人嘅努力係冇白費，真係會好自豪每一樣ALLOVER產品。」

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

神徒成推動力

教主感謝所有支持品牌的每一位：「感激你地（哋）嘅耐心體諒，係你地（哋）推動我將冇可能變成有可能，Chapter 1只係一個序幕，希望嚟緊嘅Special Edition會帶到一啲驚喜俾你哋，我會繼續強化ALLOVER嘅每個崗位同細節，希望同大家繼續翻開以後每一個Chapter。」

他提到教母會問他：「你又唱歌跳舞，又做戲，又拍嘢，又做老闆，幾時肯休息？」

他回應指：「平時瞓覺咪休息緊囉」。



教主向每一位承諾：「我唔會因為任何事情而影響到我一直熱愛嘅演藝事業，可能休息嘅時間的確係會少咗，但上堂學習、岀歌演戲，一定會依舊盡全力去做，哩個都係我由籌備ALLOVER Day 1時對自己嘅承諾之一。」

▲ ALLOVER大受歡迎！（IG圖片）

看到神徒就精神起來

在千字文的最後，教主透露在情人節活動當日，他大爆自己當日下車時「行路都冇乜力」：

「Our First Date」當日

知道你地（哋）通排咗好長時間

甚至有好多神徒入唔到場

喺圍板外面、好遠好遠等待

知道你地（哋）為咗支持我而辛苦咗一段時間

記得當日我拍完25小時MV再趕過嚟現場

喺車程都差啲瞓著咗

落車嗰一下 我連行路都冇乜力

工作人員好擔心

好擔心我夠唔夠力自己一個hold住個event一個半鐘

但一岀場見到你地（哋）每一位神徒

我即刻能夠精神起嚟

因為我見到大家👶🏻 我真係好開心

你地（哋）絕對比我辛苦比我攰

我又點可以捱唔住💪🏻

能夠爭取近距離同你地互動、大合唱

係我由plan event day1時必定要做嘅事💪🏻

（當日太興奮 有啲相手震 照片未能盡錄～）

有好多因素令我未能去一個再大啲嘅場地

但我各方面都盡力了

其實我都係想單純同大家親身見面

一齊過情人節

每一次event、表演見到你地👶🏻

我都會好興奮

其實只要你地👶🏻開心

我👱🏻‍♂️就會好開心～

多謝你地（哋）每一位♥️

最新影片推介：

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R