【人有三急】男子城隧轉車站當眾除褲大便　網民轟：有臨時廁所都唔去

▲ 男子城隧轉車站當眾除褲大便。（Facebook群組「大埔TAI PO」圖片）

人有三急也不應就地解決，最近本港多處出現有人隨地便溺的現象，日前再有網民分享相片，可見一名男子公然在城門隧道轉車站旁除褲便溺，地上留下疑似大便。相片引起網民譁然，有人留意到附近有流動廁所，批評男子隨地大便的行為缺德。

最新影片：

該名網民於Facebook群組「大埔TAI PO」分享相片，可見一名身穿黑色外套的男子彎著腰，長褲拉低至大腿位置，而地上有數張廁紙及一坨疑似大便。樓主表示，相片拍攝於城門隧道轉車站，「有臨時廁所都唔去，唔洗手」，相中可見，男子身後不遠處的確有藍色的流動廁所。

帖文引起網民熱議，不少人都批評男子的行為無品，「不知所謂」、「隔住mon都覺得好臭」、「前面有流動廁所唔去，係要屙落地下」。有網民亦表示，近日隨處便溺的景象頻生，「依家無論地鐵及街都見到周圍疴屎」、「真係就嚟遍地黃金」、「苦了清潔工」。

不過，亦有網民留言，「可能好急好肚痛，我都唔敢坐車前食太油或太多食物」、「如果（廁所）裡面好污糟、勁耐唔出嚟，咁都情有可原」。

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

責任編輯：羅嘉欣