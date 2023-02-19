【台版N號房】誘騙逾千人拍猥褻影片最小僅10歲　40歲剪接師疑犯離奇暴死獄中

▲ 台版N號房疑犯在上月離奇死亡。（iStock圖片）

南韓在2020年爆出駭人Telegram「N號房」性虐待案件，引發全球關注。而去年10月，台灣警方亦破獲「台版N號房」案件，一名40歲剪接師在交友App誘騙女子自拍裸照，繼而再威脅受害人拍攝色情片，近千名受害人年齡待從10歲至70歲不等。而犯人近日被揭暴死獄中，令受害人都十分震驚。

40歲的張姐剪接師，在2017年開始犯案，他以變聲器假扮成女攝影師或女經理人，在交友App上找有明星夢的女性下手，以徵選模特兒為由，答應給予2500至3500新台幣（約615至861港元）時薪拍攝酬勞，誘騙對方自拍裸照，繼而再威脅受害人拍攝做出他指定的動作、拍攝色情片等。

不少家境不好的少女或小網紅因此上當，其中有一對小姊弟更被他威脅做出亂倫行為，亦有受害人邊哭邊求饒，無奈仍要完成張男要求的不雅動作，有部分受害人因而出現精神問題。

最新影片：

警方從查扣的影片估計有近千名受害人，年齡從10歲至70歲都有，最初警方在網上論壇發文，希望有類似狀況的受害人加入匿名群組提供資訊，而張男得悉後還冒充受害人加入群組向警方套話，慶幸警方終在去年10月追蹤到其IP位置，將其逮捕。

張男在去年12月被起訴，並繼續羈押，警方陸續接獲受害人提供的訊息，希望令證據更完整，同時查出張男有否有其他網路平台販賣受害人影片。

然而，近日有受害人向警方尋求協助時，警方調閱張男資料卻發現他已經「出獄」，原來張男在1月23日大年初二已於監所死亡，死因並無外力介入，而案件亦因疑犯身亡就此結案。

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

【名師試題教室】睇片連工作紙 中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯︰王明芳