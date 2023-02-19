【廉政狙擊】特意斟洽《友共情》版權　黃智雯黃宗澤吳卓羲王浩信首合唱勁蝦碌

▲ 《廉政狙擊》

由黃宗澤、吳卓羲、王浩信、譚俊彥、胡定欣、蔡思貝、林夏薇、黃智雯主演TVB劇《廉政狙擊》，故事由一場大型冧樓意外展開，5位主角洛子峰、洛子欣、韋繼明、張以凡及方家晴均是受害者，5人不但是好友及鄰居，子峰與子欣更是親姊弟。

冧樓意外發生後，以凡及在意外中失去一條腿的子欣先後失蹤，五位主角因不同原因失去聯絡，並於多年後因工作關係再度遇上，對著一班感覺熟悉但又陌生的昔日好友，各人各懷心事，子峰因而再度激起尋回親姊的決心……

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▲ 《廉政狙擊》

綵排片段曝光

為配合《廉政狙擊》5位主角歷盡時間洗禮及難關考驗的友情線，劇組花不少心思及時間斟洽經典歌曲《友共情》版權，皆因導演覺得當中歌詞與5位主角故事不謀而合。

據知幾經艱辛斟洽好歌曲版權後，劇組不但予以重新編曲及填詞，製作了普通話及廣東話版本外，還分別打造了R&B及搖滾版本，將經典重新包裝以帶出新鮮感。

▲ 《廉政狙擊》

相關版本除了找來胡鴻鈞及吳業坤這對好朋友合唱外，劇中4位友情線主要演員黃智雯（Mandy）、黃宗澤（Bosco）、吳卓羲及王浩信亦有合唱版，更有黃智雯Solo版，是次更是4人首度公開合唱，相當難得。

據劇組發布的相關花絮片，4人正式埋位前與導演組就歌詞分配及走位等一再討論，相當認真；正式埋位合唱時氣氛亦十分愉快，更連環甩碌，4人不約而同唱漏了一整段歌詞，Mandy與Bosco又不時嘻哈大笑，氣氛熱鬧又融洽。

歪理變真理

《廉政狙擊》早前在內地率先開播，內地微博話題閱讀量高達2.8億，吳卓羲演的有計謀兼內斂的心機律師，更獲網民讚演技脫胎換骨，並恭喜他脫離「衝動」警察行列。

吳卓羲受訪時，笑言是次並非首次演內斂角色，還指為演好角色下了不少苦功。

▲ 《廉政狙擊》

當中，最大難度是要「歪理變真理」：「所以要不停咁練習同背熟對白，因為首先要講到說服到自己，個角色講嘅每樣嘢都係啱嘅，咁先有能力再說服觀眾。」

問到是次角色是否很大突破，他即賣口乖謂：「希望觀眾多啲留意吓我唔同角色嘅演出啦，觀眾鍾意就係我嘅突破。」

談到是次已是第9度與黃宗澤合作，Ron亦笑言「最緊要觀眾鍾意」，並點名大讚定欣演得好：「佢真係下咗好多苦功，好用心同用力去演。」

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