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【凍齡大俠】75歲鄭少秋近況曝光　秋官與汪明荃合照風采依然

娛樂 13:16 2023/02/19

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熱門 活力午餐 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 毒舌大狀 超市大搜查 想見你 兒童疫苗 李啟言

鄭少秋的近照曝光！

現年75歲、入行50多年的「秋官」鄭少秋，演過《書劍恩仇錄》、《楚留香傳奇》、《大時代》等劇集，成就不少經典角色，又曾參演電影、擔任主持、推出歌曲，更是當時不少女生心中的男神、夢中情人。

秋官與汪明荃（Liza姐）是昔日螢幕情侶，二人近日在機場中偶遇並合照留念，同齡的二人同樣精神飽滿，秋官依然充滿大俠的風采！

昔日螢幕情侶同框

Liza姐與秋官曾是螢幕情侶，二人多次合作兼且外型合襯，《楚留香傳奇》，《倚天外屠龍記》、《書劍恩仇錄》等也在劇迷心目中留下深刻印象。

在二人的最新合照中，在機場內的Liza姐戴上太陽眼鏡、帽子，而與她並肩而坐的秋官則打扮斯文，兼且成功「凍齡」，實在令人羨慕。 

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老而彌堅

秋官在2018年參演ViuTV劇集《詭探前傳》，當時71歲的秋官身型十分弗，趁未埋位時向戲中兩位徒弟麥子樂和陳安立分享收腰腹的心得。

秋官一向老而彌堅，在2017年的《鄭少秋半世紀．大時代世界巡迴演唱會》，在台上又唱又跳，為準備演唱會前每星期至少有3天做45分鐘帶氧運動。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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