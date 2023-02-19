【離世預感】深夜探13歲寄宿兒子翌日急病離世　父子車內聊天成最後一面

▲ 父子車內聊天成最後一面。

若有預感知道自己即將離世，你最想見誰？近日內地一名爸爸深夜前往探望讀寄宿學校的兒子，兩人親密無間地對話，沒想到這竟成父子二人最後一次見面，父親翌日就因突發疾病離世，令人惋惜。

湖北武漢一名父親，近日到學校探望寄宿的13歲兒子，二人坐在車內聊天，並拍下影片，二人看起來相處融洽。

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父親問兒子「想爸爸還是媽媽？」，兒子笑言「想媽媽」。其後父親親吻兒子臉頰，並讓兒子親吻自己，畫面溫馨。

然而，沒想到這幸福的相處卻是父子的最後一次見面，父親翌日就因急病離世。兒子似乎仍未接受到父親離世，仍每天在通訊軟件上向爸爸發信息，儘管再也收不到回覆。

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他向爸爸表示，「我愛你」、「我想你了」、「我和媽媽肯定會過得很好」、「我會好好照顧奶奶（嫲嫲）」、「你看你兒子多好，你自己溜跑了，太沒道理的」。

消息曝光後，不少網民感到難過，認為驟然失去至親，是人生中最痛苦的事。有網民亦認為，感覺爸爸有預感，否則不會打擾住校學生、亦不會主動要求親吻。

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責任編輯︰王明芳