【不朽愛情】88歲老翁臨終前告別愛妻 結婚半世紀含淚不捨：不想走也不行了
親子 12:58 2023/02/19
想必跟伴侶牽手白頭，感情永久保鮮絕對是大部分人對愛情的憧憬。近日內地流傳一段88歲老人臨終前跟老伴道別的影片。影片曝光後，瞬間感動大批網民，並紛紛表示「老倆口上輩子一定結的善緣！」。
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影片攝於内蒙古呼和浩特，老伯伯溫柔地撫摸愛妻的額頭，而老伴已泣不成聲，只落下一句「我恨你」，伯伯亦不忍妻子落淚，邊拍肩膀安慰：
這下不想走也不行了，(我88歲，你83歲) 咱們這老倆口也可以了！
只見老婆婆緊握老伴的手陪他走到生命的終點，夫妻兩人滿眼皆流露出對彼此的不捨。
據家人表示，兩夫妻結婚64年，伯伯離開當天正是結婚周年的後一天，周年當天伯伯更念叨著，
要吃點好吃的紀念一下！
短短30秒的影片，馬上打動一眾網民，紛紛感動留言表示兩夫妻證明了「執子之手，與子偕老」，「淚眶一熱，終究爺爺還是捨不得奶奶啊，这手抓得緊緊的…」
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責任編輯︰王明芳