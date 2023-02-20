【醫療新技術】全港首名伊院護師成功引入PTNS　膀胱過動症患者治療新希望

▲ 伊利沙伯醫院泌尿外科顧問護師金琬瀞（梁偉榮攝)

不少患有膀胱過動症的患者每10至15分鐘就需要上一次廁所，對生活和工作造成極大困擾，有見及此，伊利沙伯醫院泌尿外科顧問護師金琬瀞，於2021年爲全港首名引入新技術經皮脛神經刺激（PTNS），以針灸方式刺激脛神經，從而減低尿頻和尿失禁等症狀，幫助藥物治療無效，亦不希望動手術的患者找到新希望。

以往患有膀胱過動症的病人有兩個治療方案，一是靠藥物和行為治療，但藥物伴隨副作用，例如口乾和便秘等；二是入侵性手術，過程中病人需要全身麻醉及擴開膀胱，因此不少病人會先選擇藥物治療，惟大部分病人對藥物治療無效，對病情沒有進展。

金姑娘所引入的PTNS獲美國食品和藥物管制局（FDA）認證，治療形式類似中醫針灸，病人較容易接受。治療過程中，護士會先用針插入病人腳踝的三陰交穴位，再透過微電流沿著經皮脛神經向上傳遞，以達至控制膀胱的作用。第一個療程為每次30分鐘，每周一次，為期12周，隨後每月一次，過程簡單快捷，完成後病人便可以離開。金姑娘表示，病人一般需要做6次以上才看到成效，亦有過半數病人認為PTNS達治療成效，而PTNS費用已由醫管局包辦，病人無需自費。

▲ 金姑娘引入的PTNS治療，大大減少病人尿頻、尿急、尿滲及夜尿情況。（伊利沙伯醫院提供）

金姑娘亦分享一個案例，一名48歲患有膀胱過動症的單親媽媽，為兩孩之母，但她因病而需要10至15分鐘上一次廁所，影響工作表現而最終被老闆辭退，甚至因而被兒子嫌棄，使她面對沉重的經濟和精神壓力。但她在接受PTNS的治療後，上廁所的頻率降至一個小時一次，讓她現在更找到一份任職保安的工作，得以改善生計。

金姑娘表示，目前只有嚴重膀胱過動症且不能透過藥物治療的病人，才選擇使用PTNS，因此服務的覆蓋率還不太大。以伊利沙伯醫院為例，大約有兩至三成病人接受PTNS治療，並只有受培訓且合格的護士才可以提供治療，7個聯網的泌尿外科都有涵蓋，金姑娘期望可以惠及全港病人。

她又稱，成功引入PTNS絕非她一人之力，PTNS屬入侵性的治療，需要提供不少外國醫學數據及循證實踐的支持，加上泌尿科的醫生團隊的幫助才能成功引入。金姑娘亦於2022年獲醫管局頒發傑出員工獎，表揚其卓越的工作表現。

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記者：李芷玲