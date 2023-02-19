【吃貨橫掃曼谷】高海寧嘆Spa享受美食　彭慧中＋陳星妤交換美膚心得【多圖】

▲ 《吃貨橫掃曼谷》

（高Ling）、彭慧中（Phoebe）、陳星妤跟「食神」林澄光（Michael）主持的《吃貨橫掃曼谷》，將於明晚（2月20日）起播出！

【吃貨橫掃曼谷】高海寧浸浴只露香肩「讓賽」？ 陳星妤+彭慧中搏盡派福利【多圖】

高Ling做Spa美白靚背

高Ling、彭慧中及陳星妤三位女神於首集節目中已大歎spa，彭慧中指今次歎spa感覺特別，因為以生果及香薰做主題，談到用芒果做massage感覺，星妤直言期待：「芒果再加膠原蛋白，咁咪滑嘟嘟又好香？」

至於高Ling則認為白滑背脊更加重要，所以嘗試了另一款美白spa，先用珍珠末加暖蜜放鬆肌肉，之後再倒上涼涼的泰式米酒收縮毛孔，完事後更獲奉上薑茶暖身，十分滿足。

▼ 點擊圖片放大 +13 +12

高Ling變「素人」

歎完spa後，女神們與食神Michael到了曼谷一間以工業風佈置的泰式素食餐廳。高Ling解釋自己非全素食者，而是奶蛋素食者，引來彭慧中好奇，問她為何由肉食者變為「素人」，高Ling重提自己茹素經過：「嗰段時間自己個心好亂，好多嘢諗，當時睇咗一齣紀錄片，好多實驗話畀我聽，人體可接受素食。當時諗不如試吓，當清吓腸胃，點知我食咗一個月之後，成個人精神上變得好light，心情好平和，成日都好似好開心咁。」

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

歎米芝蓮蟹肉奄列

Michael還帶了彭慧中到訪曼谷一間疫情前剛奪得米芝蓮一星的街頭小食，旅遊業重啟後這間食肆吸引世界食客慕名而來，連世界知名的億萬富豪都去光顧，所以二人就由早上7時多等到11時許才有得食。

除了老闆娘戴護目鏡用炭火烹調食物的堅持，吸引遊客打卡朝聖外，店中摘星的馳名菜式蟹肉奄列亦極富魅力，只需1200泰銖（約280港元）的平民級價錢，就可品嚐到薄脆的蛋漿包著啖啖的蟹肉，難怪Michael命名為「倒瀉蟹肉奄列」。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

女神準備十足

三位女神赴曼谷拍攝前，曾於香港機場接受無綫娛樂新聞台訪問，講到旅程安排了極多spa，三人均大為雀躍，高Ling說：「我同friend講呢個旅程做好多spa，佢叫我準備好啲打底嘢。」彭慧中聞言卻說：「Spa唔使打底！」並直言是次泰國拍攝最期待「食、做spa、游水」，兼透露會泳裝上陣。星妤則謂為是次旅程準備了很多小背心，看來三人果然未出發先興奮。

▼ 點擊圖片放大 +16 +15

Michael推介美食

Michael則發揮一貫「食神」本色，並一早到達當地瓹窿瓹罅遍尋美食。

在首集，Michael隻身去到曼谷近郊佛統府的路邊燒雞店，品嚐農夫用土炮方法製作的燒雞，在地道焗爐中以乾草煙燻的雞隻，每隻只需500泰銖（約115港元），肉汁被完美鎖住之餘，雞肉亦相當嫩滑，期待指數爆燈。

最新影片推介：

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R