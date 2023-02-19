【網戀騙案】純情男網戀一年遭詐騙逾150萬　驚揭「女友」真身為昔日獄友

▲ 純情男網戀一年遭詐騙逾150萬。（iStock圖片）

輕信昔日獄中友人終落得慘烈下場，內地一名男子在昔日獄友妻子介紹下，與對方閨蜜網戀一年，以為自己可以抱得美人歸，期間多次轉帳給女方，用作還卡數、買手袋、支付住院費用等，總額高達逾百萬人民幣，沒想到最終揭發是騙局一場。

綜合內地媒體報道，湖南一名張姓男子在2019年因買賣國家機關證件罪被捕，入獄期間結識了因詐騙罪入獄的馬姓男子，兩人非常投契，張男更視對方為好友，毫無保留地透露自己家境不俗，令馬男再次起貪念。

張男在2020年出獄後，不久就收到自稱是馬男妻子的「唐姐」傳來短訊，指自己有位單身的閨蜜，希望可以介紹兩人認識，之後更傳送多張閨蜜「黃女」的照片，黃女的美貌令張男非常心動，兩人順利展開網戀，張男更感激馬男夫婦幫忙。

然而，張男與黃女相識後，女方多次以購買手袋、裝修、償還卡數、繳交對方母親住院費、平息弟弟騎車撞人等事件，向張男索錢，每次由數千至數萬元人民幣不等，短短兩個月就花費數十萬人民幣。

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拍拖從沒視訊及外出

雖然黃女經常傳來照片和語音訊息，但張男多次要求視訊通話或外出約會都被對方以各種藉口推搪，例如工作出差、攝像頭損壞、母親生病等，令他一度懷疑女友身份。

然而，張男在唐姐口中得知，女友生活不容易，加上其父在微信主動加了張男為好友，感謝他對女兒的照顧，天真的張男以為得到「未來外父」的認可，亦覺得「女朋友就是要寵著」、「她這個年紀是任性傲嬌的時候」，很快又放下戒心。

直至2021年年底，張男的父親發現兒子竟為女友花費了超過138萬人民幣（約157萬港元），覺得事有蹊蹺，直接去馬男家中尋人，沒想到對方仍是單身，沒有妻子，更沒有所謂閨蜜，揭發全案所有人物都是馬男一人分飾多角，以不同微信帳號假扮，以騙取張男錢財。

最初張男顧念昔日情誼，只要求馬男還款，但2022年初，張男發現馬男早已將錢財揮霍掉，無力償還，只好向警方報案。

而馬男被調查期間仍繼續詐騙，在2022年3月至7月期間共騙取他人38萬人民幣，最終在2022年8月被涉嫌詐騙逮捕和起訴，近日被法院判囚14年6個月，並處以罰款。

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責任編輯︰王明芳