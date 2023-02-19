【減肥謬誤】女子半年激減50磅　戒吃1類食物致月經失調狂甩頭髮

▲ 女子半年激減50磅，戒食1類食物致月經失調狂甩頭髮。

不少女性視減肥為終身事業。內地一名女子半年內成功減去23公斤（約50磅），未料卻出現月經失調、嚴重落髮等問題，求醫後才得知，原來是減肥期間戒食一類食物惹禍。

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據《澎湃新聞》報道，浙江寧波一名女子高1.55米，體重79公斤（約174磅）。她嘗試過各種方法減肥，去年開始只吃白灼的蔬菜、雞蛋，幾乎不攝取碳水化合物，例如飯、粉麵等。

經過半年，女子成功減去23公斤，不過身材雖然變得苗條，健康問題卻接踵而來。她開始出現月經失調、嚴重脫髮、怕冷等症狀，甚至連在夏天也要穿上外套。

女子最初求診婦科及消化科，又接受中醫治療，並採取「低脂、高蛋白質」的飲食方式，但情況未有顯著改善。

其後，她求診內分泌科，醫生認為她的飲食中缺乏碳水化合物，以致出現一系列健康問題。醫生建議她攝取碳水化合物，份量需佔一天所需能量的50%，又強調保持平衡飲食，恆常運動，才是有效且健康的減肥方法。

女子聽取醫生的建議，改變飲食習慣，經過3個月後，她的月經周期已恢復正常，怕冷的問題亦得到改善，惟頭髮需要一段時間才能長回來。

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責任編輯：羅嘉欣