【罕見意外】聯合醫院手術燈突然墜下　一麻醉助理受輕傷

醫管局公布，昨日（18日）一名麻醉助理昨日於手術室被突然掉落的手術燈撞傷肩膊，麻醉助理到急症室檢查後已出院，傷勢無大礙。事發時該手術室沒有病人，亦沒有其他職員或手術受影響。

局方表示，隨即通知各醫院聯網暫時避免使用該型號的手術燈，以確保病人及員工安全。醫管局隨即安排保養承辦商全面檢查各公立醫院使用同型號手術燈的29間手術室，確保所有手術燈可以安全使用。

承辦商初步發現，事件有可能與手術燈的螺絲狀態有關，基督教聯合醫院合共有5支同型號手術燈出現類似問題，承辦商會安排盡快更換。承辦商亦正檢查其他公立醫院同品牌的手術燈，預計在未來幾天內會完成。本局會密切監察進度，盡量將影響減至最低。

局方表示，所有公立醫院的緊急手術服務會維持正常，但部分非緊急手術服務可能會受影響需要改期，公立醫院會盡快通知受影響的病人。

基督教聯合醫院已透過早期事故通報系統向醫管局總辦事處詳細報告事件，本局已委托一位分析事故的工程專家協助分析事件成因，亦已責成承辦商展開深入調查，以確定事件成因，並於完成後提交報告。局方會與承辦商嚴肅跟進事件。

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記者：陳展棋