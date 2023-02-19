【男女關係】韓國綜藝男參賽者疑隱瞞患性病 前女友哭訴公開悲慘後果
娛樂 16:31 2023/02/19
一對成年情侶在交往期間情到濃時而發生性行爲屬平常事，不過如果遇上對方隱瞞自己患性病，就是令人不可原諒的惡行！
近日，有一名韓國女生在網上指前度男友在交往期間對她有所隱瞞，未有表明自己患有性病，直至女生與男方發生性行為後，該女生慘服連累染上性病！
爆前度男友惡行
事件是韓國女生在網上討論區爆料兼公開性病檢查結果，揭開正在參加韓國戀愛綜藝節目的前度男友的惡行。
女生指，與前度交往時，不知道對方患有性病。當二人在2020年11月發生性行為後，她到醫院檢查後證實患上俗稱陰部疱疹的疱疹病毒二型。
而她又強調前度是從事醫療工作，認為對方一直對病情有所隱瞞。後方，該位男生不承認錯誤，更馬上向女生提出分手。
由於疱疹不能完全治癒兼隨時復發，女生難以與其他人交往，成揮之不去的傷痛。
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節目製作組有回應
女生指前度男友是韓國戀愛綜藝節目的參加者，自然更加令一眾網民好奇主角誰屬，有人發現女生上載的相片，正是與《我是Solo》其中一位參加者的衣服相同。
《我是Solo》的節目製作組以「仍在確認事實」作回應。
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撰文 : TOPick柴犬出動