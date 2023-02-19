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【復常之路】機管局公布機場航空交通量　1月客運量飆升28倍

社會 15:43 2023/02/19

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熱門 活力午餐 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 毒舌大狀 超市大搜查 想見你 兒童疫苗 李啟言

機管局公布香港國際機場2023年1月的航空交通量。（資料圖片）

香港機場管理局今天（19日）公布香港國際機場2023年1月的航空交通量。隨着旅遊限制放寬，機場客運量飆升約28倍，為疫情前水平約40%，旅客人數亦較去年同月大幅上升。

機場1月錄得客運量約210萬人次，上升約28倍，最高客運量的一天共處理超過80,000人次，為疫情前水平約40%。飛機起降量亦上升34.9%至16,215架次，貨運量則較去年同月下跌26.4%至288,000公噸。

客運量方面，隨着旅遊限制放寬，所有類別旅客的人數均較去年同月大幅上升，當中以香港居民增長尤為顯著，而往來東南亞及日本的旅客量則錄得最顯著升幅。農曆新年假期期間的旅客需求強勁，中國內地市場重新開放國際旅遊，亦帶動香港與中國內地的旅客量復蘇。

貨運量方面，由於全球經濟前景不明朗，貨運量繼續受到影響。內地工廠在農曆新年假期暫時關閉，導致進口及出口貨運量分別同比下降36%及33%。往來東南亞、台灣、北美及歐洲的貨運量錄得最明顯跌幅。

機管局可持續發展總經理李仲騰表示，機管局正按照機場城市藍圖推進多個發展項目，同時非常重視在多個範疇的可持續發展，例如制定減碳目標及採納環保建築設計等，將會繼續與機場同業合作，達至成為全球最環保機場之一的目標。

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責任編輯：吳穎嵛

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