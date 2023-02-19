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【財案2023】封面選用橙色　陳茂波：香港正迎來黃金機遇

政治 15:59 2023/02/19

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熱門 活力午餐 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 毒舌大狀 超市大搜查 想見你 兒童疫苗 李啟言

新一份財政預算案封面為橙色。（陳茂波網誌圖片）

新一份《財政預算案》本周三（22日）發表。財政司司長陳茂波今年選用橙色作為預算案封面，形容自己對香港的未來充滿信心和期盼。

陳茂波團隊正為周三公布的財案昨最後準備。他說，雖然已累積了一些經驗，每一年都有新的變化，都為預算案的籌備工作帶來新挑戰。

資源偏緊多制約　無礙拼經濟、惠民生

而今年的挑戰，在於經歷了三年疫情的打擊，加上外圍經濟疲弱，幾年下來累積了頗高的赤字，但社會經濟的復蘇仍須鞏固，對未來的投資亦需要加力支持。他提到，疫情期間透過擴張性財政政策、實施逆周期措施，有效緩減了經濟下行對市民和企業所做成的壓力、穩住了社會和民生，但財政儲備也無可避免出現下降。

不過，陳茂波強調，香港正在復常路上、經濟正重拾動力，儘管在資源偏緊下面對較多制約，但仍無礙我們下大決心，竭盡全力拼經濟、惠民生，並為香港的未來發展作長遠布局。形容國家正穩步朝高質量方向發展，科技創新提供了加速向前的契機。「向前看，香港正迎來黃金機遇。」

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