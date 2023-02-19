曾志偉回應TVB節目千篇一律指控　透露舉辦《大灣區音樂頒獎禮》

▲ 曾志偉（陳慧安 攝）

曾志偉以TVB節目內容營運總經理身份在今日（2月19日）到沙田馬場出席「TVB賽馬日」，他指TVB隔十多年再辦賽馬日希望可帶歡樂給大眾，同時做善事。

早前，通訊事務局公布免費電視台及電台牌照中期檢討指，據諮詢期間收集意見所得批評，TVB「劇集和綜藝節目千篇一律」、「有太多植入式廣告，令人煩壓」等。

對此，曾志偉回應稱，節目安排以觀眾層為依歸，而TVB家庭觀眾多，舉例指：「比如《獎門人》都做了20多年，但節目老少咸宜。」同時補充說：「我們有部門會繼續研發啲新節目同劇情，不斷與時並進。」

他指自己開關後也「周圍飛」與不同電視台研究合作：「現在做節目要追得上時代變遷， 科技發展好快，一定要將科技與節目混埋，觀眾才有興趣睇。」

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▲ TVB與香港電台在去年合辦《香港金曲頒獎典禮2021/2022》（陳慧安 攝）

舉辦《大灣區音樂頒獎禮》

另外，志偉透露TVB將把《勁歌金曲頒獎典禮》變為每兩年舉辦一屆，另增辦《大灣區音樂頒獎禮》，兩個頒獎禮輪流交替舉行：「即每隔年就是大灣區、勁歌金曲、大灣區、勁歌金曲，今年辦《大灣區音樂頒獎禮》。」

他指，《大灣區音樂頒獎禮》預計於今年8月後舉辦，現時仍處於籌備階段屆時香港、內地以至歌手也有資格競選。

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