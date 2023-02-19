【最富有小孩】料繼承王室珠寶淨資產340億　英7歲夏洛特公主成全球最富有小孩

▲ 全球最富有小孩排行榜。

有謂「成功靠父幹」，有些小孩憑著父母雄厚財力和背景，未成年已成為贏在起跑線的人生勝利組。英國一間汽車公司近日更新「全球最富有小孩2023」榜單，英國王室7歲的夏洛特公主蟬聯第一位，9歲哥哥喬治王子則排第二。

英國汽車玩具公司「Electric Rides on Cars」近日公有「全球最富有小孩2023」榜單，能躋身其中的孩子，必然是全球最頂尖家族的成員。最富有的是英國王室威廉王子和凱特王妃的7歲女兒夏洛特公主，她以36億英鎊（約340億港元）的巨額淨資產登上全球之冠。

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報道指，夏洛特公主的淨資產已較2021年時減少12%，但她仍然大幅拋離第二位的哥哥—9歲的喬治王子，根據榜單，喬治王子的身家亦有24億英鎊（約226億港元）。專家分析，夏洛特公主靠著媽媽凱特王妃帶起的「凱特效應」，令其身價暴漲。

身為英國時尚指標人物的凱特，其所穿著的衣服往往狂數分鐘內就被搶購一空，連帶夏洛特所穿的衣服，也會在家長之間引發跟風熱潮，相信王室成員的時尚選擇對趨勢有巨大影響。

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此外，去年亦有消息指，夏洛特公主將繼承王室珠寶，以及嫲嫲戴安娜王妃的王冠，全部都價值不菲，包括史賓沙王冠（Spencer Tiara），價值約1,850萬美元（約1.4億港元），這是戴安娜王妃於1981年7月29日，與查理斯王子結婚當天所佩戴的王冠。

不過，在2021年排行榜中位列第三位的4歲路易王子，今次榜單10甲不入，以1億英鎊（約9億港元）淨資產排第13位。

▲ 排行榜10甲位置多為星二代。（網頁截圖）

至於其他十甲名單，大多為星二代，包括排第3位的15歲瓦倫蒂娜‧帕洛瑪‧皮諾（Valentina Paloma Pinault），其資產約16億英鎊（約151億港元），其父是法國Kering集團董事長Francois Pinault，母親是墨西哥女星Salma Hayek。

另外，第5位、16歲的Suri Cruise是荷里活影星湯告魯斯之女；美國天后級女星碧昂絲（Beyoncé），與嘻哈天王Jay-Z的11歲大女Blue Ivy Carter，亦以近5億英鎊（約47億港元）排第7位。

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責任編輯︰王明芳