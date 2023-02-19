【寄生蟲感染】14歲少年頭痛嘔吐一個月　揭寄生蟲入腦開顱取出拳頭大囊腫

▲ 14歲少年頭痛嘔吐一個月，揭寄生蟲入侵腦部，開顱取出拳頭大囊腫。

寄生蟲入腦後果不堪設想。印度一名14歲少年持續頭痛和嘔吐一個月，求醫檢查後，發現腦部遭寄生蟲入侵，進行開顱手術後，取出一個如拳頭大的囊腫。

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綜合外媒報道，這宗案例被刊登在《新英格蘭醫學期刊》（NEJM）中，該名14歲少年因出現頭暈、嘔吐症狀長達一個月而求醫。進行磁力共振檢查後，醫生發現他的腦中有一個拳頭大的囊腫，遂緊急進行手術取出，少年目前已經康復。

醫生指出，少年患有「囊性包蟲病」（Echinococcosis，又稱棘球蚴病），這是一種由寄生蟲引起的感染病症，懷疑少年在農場工作時，不慎接觸受感染犬隻或牲畜的糞便，導致感染包蟲病。

根據世界衛生組織數據，全世界約有100多萬人感染包蟲病，寄生蟲進入人體後，肝臟或肺部等器官會出現單個或多個囊腫，如不及時切除，有可能會喪命。

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責任編輯：羅嘉欣