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【梁詠琪演唱會】「鐵粉」陳蕾任演唱會嘉賓　Gigi公開激讚豹哥：好犀利

娛樂 16:58 2023/02/19

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熱門 活力午餐 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 毒舌大狀 超市大搜查 想見你 兒童疫苗 李啟言

梁詠琪（Gigi）請來唱作歌手陳蕾任紅館演唱會嘉賓！

一連三場的梁詠琪《時間遇上我們》演唱會，昨晚（2月18日）來到第二場，除了老公Sergio和女兒Sofia連續第二晚到場支持打氣外，還有一眾好友包括：鄭中基與太太余思敏帶同仔女全家捧場、還有張繼聰謝安琪夫婦、柏安妮與女兒Natalie、余香凝、曾比特、文念中、小薯茄的程人富與阿J以及馬天佑等。
 
第二場嘉賓繼續有驚喜，Gigi請來陳蕾（豹哥）現身，二人一起合唱《嫌棄》，觀眾報以熱烈掌聲，Gigi在台上表示很喜歡陳蕾，更懂得以「陳蕾世一 」來稱呼她！

【梁詠琪演唱會】Edan首以個人身份任紅館嘉賓　軒公驚喜現身合唱《櫻花樹下》

Gigi讚陳蕾：好犀利

提到兩人緣於拍攝電影《骨妹》，Gigi表示當時兩人無對手戲，只覺得對方很安靜、很害羞。

直到後來發現陳蕾作品好好聽，才憶起大家曾經一齊拍戲，Gigi說：「咁我就上網搜尋你啲歌，發現好好聽，仲係自己作曲作詞，好犀利。」

獲公開激讚，陳蕾連聲多謝，Gigi即謂：「咁我先會請你嚟嘅，我唔係是是但但請個人嚟（任嘉賓）㗎！」證明她真心欣賞這位後輩。Gigi特別挑選了一首自己很喜歡的陳蕾作品《相信一切是最好的安排》一起合唱。

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陳蕾化身小粉絲
 
唱完歌，陳蕾再次衷心多謝Gigi的邀請，平日的霸氣世一，忽然變成小粉絲，自爆好耐之前已經聽Gigi的作品。

有過前一晚張敬軒在台上指「97年睇Gigi演《初戀無限Touch》」的經驗，Gigi豁出去說：「好耐好耐好耐之前吖嘛。」台下觀眾馬上爆笑。

為引證自己是「天字第一號」鐵粉，陳蕾在台上說：「剛才後台化妝，我係可以跟住你今晚個rundown去唱，同埋我聽得好偏，例如《湖水》、《緊急的眼淚》。基本上Gigi嘅歌我都識，做嘉賓完全冇壓力，只需要簡單背一背歌詞，可能我仲熟過你本人，哈哈。」

最後，陳蕾表示為大家成功爭取一晚限定的合唱版《膽小鬼》，此歌本來不屬歌單之內，但八年前她Busking時經常自彈自唱此歌，能夠在這個舞台跟Gigi合唱，別具意義。

陳蕾：「基本上Gigi嘅歌我都識，做嘉賓完全冇壓力。」（發相）

全場大合唱《灰姑娘》
 
來到第二場，除了Gigi比前一晚唱得更放更投入外，歌迷同樣一場比一場熱情！在獻唱《I'll Be Loving You》期間， 全場歌迷一起開著手機燈，令紅館場內瞬間變成一遍燈海。

接著進入快歌環節，Gigi主動提議大家企起身，全場一班星級嘉賓以及現場歌迷，一呼百應跟著Gigi一起邊跳邊唱《出走地平線》、《25》、《我鍾意》以及《好時辰》。緊接獻唱《灰姑娘》時，全場一起大合唱，場面感動。
 
繼前一晚唱完最後一首歌《愛自己》後，觀眾拒絕離場不斷嗌Encore，昨晚情況依然，全場不斷高呼「Gigi、Gigi」。

最後，Gigi再次走上舞台，獻唱《他喜歡的是你》，還向現場觀眾連環送上飛吻，為第二場演唱會完美作結。    

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撰文 : TOPick柴犬出動

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