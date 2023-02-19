【兩會2023】民建聯提21項建議提案　李慧琼︰如要擔任不同角色會努力做好準備

▲ 本身是會計師的李慧琼（中）期望，內地可放寬香港會計業界內地執業門檻。（民建聯供圖）

全國兩會下月初在京召開，民建聯提出21項建議和提案，包括推動行業資格認可，加強兩地經貿、文化合作等。被視為人大常委熱門接任人的民建聯主席李慧琼形容，今年會議非常重要，至於會否出任人大常委，她表示，這是很重要的位置，相信中央會作綜合考慮，民建聯成員一如既往，如要擔任不同角色會努力做好準備。

民建聯有7位成員當選港區人大代表，另有9位成員是全國政協委員。民建聯今日舉行記者會，介紹相關建議和提案。本身是會計師的李慧琼期望，內地可放寬香港會計業界內地執業門檻。她建議國家財政部為香港專業會計師在大灣區，設立專屬的執業試，通過執業試就可以在大灣區內九個城市執業，並在大灣區的會計事務所擔任審計業務合夥人，以及容許通過執業試的香港專業會計師在全國各地事務所擔任諮詢業務合夥人。

民建聯亦建議，為港籍涉罪未成年人，提供更全面的幫教與監督考察服務，建議在香港地區建立跨境幫教服務基地，為開展跨境幫教服務，提供更充分的便利和制度保障，根據每個涉罪未成年人的具體情況，量身定制適切的幫教措施。

民建聯又認為，需要推動銜接兩地稅務制度，積極創造各方「多贏」局面。建議優化個人所得稅的安排、支持香港加快對外簽訂更多的《避免雙重徵稅協定》，以及研發開支的跨境扣減等。

除此之外，民建聯又建議推動大灣區高質量旅遊發展，加強香港、澳門以及大灣區內地城市合作開發大灣區的文化古蹟資源，並以文化主題形式推動一程多站旅遊，共同助力大灣區旅遊業升級轉型以及共同打擊低質旅行團。

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責任編輯：關景騰