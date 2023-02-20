【小改變大意義】伊院顧問護師首引入新敷料　助插喉病人疫情下減少進出急症室

▲ 伊利沙伯醫院泌尿外科顧問護師金琬瀞（梁偉榮攝)

患有膀胱出口阻塞狹窄、排尿困難的病人需要外置尿喉引流小便，防止腎積水以保護腎功能，但以往只用針線和白紗布固定喉管，容易造成喉管移位，需要入院治理。伊利沙伯醫院泌尿外科顧問護師金琬瀞於2021年推出「經皮腎造口術（PCN）護理計劃」，向英國引入新固定敷料及成立PCN護理診所，讓病人在疫情下減少進出急症室。

外置尿喉的病人預期每三個月一次到醫院更換喉管，但以往病人背上會用針線縫著皮膚和喉管，並只用白紗布覆蓋腎造口，對他們造成痛苦，亦難以固定喉管，外出時很容易就被人絆到尿喉而移位或流血，造成非預期入院。

當時2021年正值疫情高峰期，病人多次進出醫院亦有感染風險，因此金姑娘推行的「PCN護理計劃」中，向英國引入的新固定敷料，新敷料的包覆性比針線強，中間有一層「豬油膏」固定喉管，減少管移位及阻塞的問題，亦改善了病人的失眠困擾，提升生活質素。金姑娘表示，引入新敷料後，因PCN併發症導致的非預期入院個案減少了三成。而新敷料約$50一塊，護士也會提供購買指南，助有需要的病人購買。

▲ 金姑娘新引入的敷料，比白紗布多了一層「豬油膏」有助固定喉管

金姑娘亦藉著「PCN護理計劃」，成立PCN護理診所，直接由泌尿外科處理病人有關喉管的問題，以減輕急診室在疫情時的負荷，使病人的緊急情況可以即日處理，並教導病人做自助導尿術及喉管的護理知識。計劃亦包括對7個聯網醫院及社康護士的培訓，增加他們對PCN的認識，並制定護理指引給社康診所的護理人員，讓他們更有信心為病人提供服務。

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記者：李芷玲